Kritik zum ZDF-Programm Gut erzählt: „Unter anderen Umständen: Liebesrausch“

Osnabrück. Familiäre Verstrickungen prägen den gut erzählten „Liebesrausch“ um Jana Winter (Natalia Wörter) in Unter anderen Umständen, 4. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF.

Dieses Mal holt Jana Winter (Natalia Wörner) ihre Vergangenheit ein und das gleich in zweifacher Hinsicht. Zurück von der Beerdigung ihres Schwiegervaters hat sie einen Fall zu lösen, bei dem ihr ehemaliger Geliebter Malte (Markus Krepper) aus Dänemark auf kurzem Wege Amtshilfe leistet: Karsten Rogge (Andreas Pietschmann) wurde erschlagen. Der Schleswiger hat inzwischen die dänische Staatsbürgerschaft erhalten. Und so trifft die Kommissarin ihren Kollegen in Kopenhagen wieder, während ihre verwitwete Schwiegermutter auf ihren Sohn aufpasst.

Und auch in den Familien um den Toten und seiner jungen Geliebten Anna Gerstätter (Emma Drogunova) geht es konfus zu, bis der Fall gelöst ist. Der beginnt mit einer schief gelaufenen Verkehrskontrolle, bei der ein Verkehrspolizist überfahren wird. Er endet mit einer familiären Tragödie, die in der Vergangenheit fußt. Das ist alles solide erzählt, wenn auch sich die Darsteller langsam weiter entwickeln dürfen. Matthias Hamm (Ralf Herforth) kommt voll vermeintlicher Lebenserfahrung aus dem Urlaub zurück, während Chef Arne Brauner (Martin Brambach) noch konfuser durch den Fall stolpert. Wer die bisherigen Fälle von „Unter anderen Umständen“ mag, wird auch bei diesem gut unterhalten.

Wertung: Fünf von sechs Sternen

Anzeige Anzeige

Unter anderen Umständen: Liebesrausch. Montag, 4. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF.