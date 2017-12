Weihnachten bei Netflix Welche Weihnachtsfilme laufen 2017 bei Netflix?

Osnabrück. Vom Klassiker bis zum Cartoon: Diese Weihnachtsfilme bietet Streamingdienst Netflix seinen Nutzern zu Weihnachten 2017 an.

Während der Weihnachtsfeiertage und in den Wochen zuvor versetzen sich Menschen gerne in die Weihnachtsstimmung. Dazu hilft nicht nur die passende Musik, sondern auch Filme, die sich um das Thema Weihnachten drehen oder inzwischen zu einer festen Institution geworden sind, weil sie häufig an den Festtagen im Fernsehen gezeigt werden.

Welche Klassiker unter den Weihnachtsfilmen zeigt Netflix zu Weihnachten 2017?

Die Zahl der wirklichen Klassiker unter den Weihnachtsfilmen im Programm von Netflix hält sich in Grenzen. Immerhin hat der Streamingdienst „Das Wunder von Manhattan“ im Programm – sogar gleich zweimal mit dem Original von 1947 und der Neuverfilmung von 1994. Auch der DDR-Klassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist abrufbar. Als Klassiker könnten auch noch der Film „Versprochen ist versprochen“ mit Arnold Schwarzenegger und der Weihnachtschaosfilm „Verrückte Weihnachten“ mit Tim Allen durchgehen.

Welche Animations- und Zeichentrickfilme zeigt Netflix zu Weihnachten 2017?

Als Klassiker unter den Cartoons läuft dafür „Disneys Nightmare Before Christmas“ auf Netflix. Auch „Die Hüter des Lichts“, die Dreamworks Weihnachten 2012 auf die Kinoleinwand geschickt hat, sind beim Streamingdienst zu sehen. Verfolgt werden kann auch die Geschichte von „Arthur Weihnachtsmann“, dem tollpatschigen Sohn des Weihnachtsmanns.

Im Weihnachtsprogramm von Netflix finden sich zudem einige Specials von Animationsfilmen ohne weihnachtlichen Bezug wie „Shrek“, „Madagaskar“, „Casper“ oder „Kung Fu Panda“.

Diese Animations- und Zeichentrickfilme zeigt Netflix auch:

„Weihnachten mit der Schwanenprinzessin“

„Bob‘s Broken Sleigh“

„Weihnachten im Ponyland“

Welche Liebesfilme zeigt Netflix zu Weihnachten 2017?

Auch romantisch wird es im Programm von Netflix zum Fest der Liebe. Filme wie „The Spirit of Christmas“, „Merry Kissmas“ oder „A Christmas Prince“ versprechen Geschichten fürs Herz.

Außerdem zeigt Netflix:

„A Wish for Christmas“

„How Sarah Got Her Wings“

„Cassie – Eine verhexte Hochzeit“

Welche Komödien zeigt Netflix zu Weihnachten 2017?

Die Liste der Weihnachtskomödien mit chaotisch komischer Story ist lang. Auch Netflix hat einige davon im Angebot: Wie etwa „Mein Schatz, unsere Familie und ich“, „Kuck mal, wer da jetzt spricht“ aus der Trilogie mit John Travolta („Kuck mal, wer da spricht“) oder der deutschen Komödie „Zwei Weihnachtsmänner“ mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Letzterer ist auch mit einem Weihnachtsspezial seiner nach im benannten Serie zu sehen, dass im Streamingdienst abrufbar ist.

Außerdem bei Netflix an Weihnachten 2017 zu sehen: