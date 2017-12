Sendetermin Weihnachten 2017 Wann kommt „Weihnachtsmann & Co. KG“ 2017 im TV?

Osnabrück. Diese Serie ist für viele Kult und gehört zur Vorweihnachtszeit dazu – nicht nur für Kinder. Super RTL zeigt „Weihnachtsmann & Co. KG“ 2017 vor Weihnachten jeden Tag.

„Weihnachtsmann & Co. KG“ ist eine der beliebtesten Zeichentrickserien. Die Geschichte vom Weihnachtsmann, der in seiner Fabrik auf dem Nordpol zusammen mit seinen Elfen Trixi, Jordi und Gilfi und dem Eisbären Balbo Geschenke herstellt und Kindern ihre Wünsche erfüllt, verzaubert seit 1997. Die in Frankreich und Kanada produzierte Serie „Weihnachtsmann & Co. KG“ läuft auch hierzulande jedes Jahr im Fernsehen.

Seit 1997 zeigt der Sender Super RTL in den Tagen vor Weihnachten alle 26 Folgen von „Weihnachtsmann & Co. KG“ – mehr wurden damals nicht produziert. Jede Folge dauert etwa 22 Minuten.

„Weihnachtsmann & Co. KG“ wird 2017 20 Jahre alt

Seit 20 Jahren läuft „Weihnachtsmann & Co. KG“ in der Weihnachtszeit auf Super RTL. Viele fühlen sich deshalb an ihre Kindheit erinnert, wenn sie die Serie sehen. Der Titelsong dürfte nach einmaligem Hören für viele schnell zum Ohrwurm werden.

„‚Weihnachtsmann & Co. KG‘ ist bestes ‚Lagerfeuer-Fernsehen‘ – eine Serie, die man gemeinsam mit Freunden oder im Kreis der Familie schaut“, erklärt Claude Schmit, Geschäftsführer von Super RTL, den Kultstatus von „Weihnachtsmann & Co. KG“: „Viele Menschen werden zur Weihnachtszeit nostalgisch und mögen es etwas gemütlicher, beschaulicher. Da kuschelt man sich gerne mal mit der Familie auf der Couch ein und sieht gemeinsam eine Serie, die für eine unbeschwerte Kindheit steht.“







Wann läuft „Weihnachtsmann & Co. KG“ 2017 im Fernsehen?

Vor Weihnachten 2017 dürfen sich die Fans besonders früh auf die Serie freuen. Super RTL zeigt „Weihnachtsmann & Co. KG“ ab Samstag, 18. November 2017, täglich und ab Montag, 27. November 2017, sogar zweimal am Tag.

„Weihnachtsmann & Co. KG“ Sendezeiten 2017

„Weihnachtsmann und Co. KG“, ab Samstag, 18.11.2017, täglich um 18.15 Uhr auf Super RTL

und „Weihnachtsmann und Co. KG“, ab Montag, 27.11.2017, zweimal täglich um 13.10 Uhr und um 18.15 Uhr.

