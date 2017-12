Heute Abend Polizeiruf statt Tatort in der ARD Was taugt der Polizeiruf 110 „Das Beste für mein Kind“?

Osnabrück. Der Polizeiruf 110 kommt heute Abend aus Brandenburg. „Das Beste für mein Kind“ mit Maria Simon und Lucas Gregorowicz spielt allerdings überwiegend in Polen. Und ist ein kleines grenzübergreifendes Meisterstück.

Die erste Minute dieses Films gehört einem Baby ganz allein: Eine lange Kameraeinstellung zeigt den etwa sechs Monate alten Säugling Leon, der sehr skeptisch denjenigen anschaut, der ihn da aus einer Klinik in Frankfurt an der Oder fortträgt. Das Kind wird entführt – aber nur wenige Stunden später vor einem Krankenhaus in Polen wieder ausgesetzt und kurz darauf den Eltern zurückgegeben. Vom Kidnapper keine Spur.

Was das erleichterte Ehepaar Hallmann den Kommissaren Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) nicht sagt, diese aber schnell herausfinden: Leon ist gar nicht Sabine Hallmanns (Katharina Heyer) leibliches Kind. Wieder führt die Spur nach Polen. Zur tatsächlichen Mutter Anna Kowalska (Agnieszka Grochowska). Die hatte angeblich eine Affäre mit Robert Hallmann (Tobias Oertel) gehabt und mit Wissen ihres Mannes (Piotr Stramowski) das daraus entstandene Kind zur Adoption durch den Vater und dessen Frau freigegeben. Doch damit ist das Beziehungsgeflecht längst noch nicht entwirrt. Im Gegenteil - es wird noch etwas komplizierter.

Nachvollziehbar und ergreifend

Bis es einen Toten gibt in diesem Polizeiruf, vergeht eine knappe halbe Stunde. Aber der ist diesmal auch beinahe nebensächlich. „Das Beste für mein Kind“ erzählt ruhig, aber intensiv eine Geschichte, die fast ausschließlich in Polen spielt und viel über das Verhältnis der Deutschen zu ihren Nachbarn aussagt. Immer intensiver entwickelt sich ein familiäres Drama mit zahlreichen Facetten, die allesamt nachvollziehbar und ergreifend sind.

Es wird sehr viel polnisch gesprochen und deutsch untertitelt in diesem Film. Aber das stört nicht, sondert verleiht ihm eine wohltuende Authentizität. Von diesem deutsch-polnischen Meisterstück könnten sich all die Barcelona-, Zürich- und Sonstwo-Krimis im Ersten eine dicke Scheibe abschneiden. (So ist der neue Barcelona-Krimi im Ersten)

Starker Gregorowicz

Als echter Glücksgriff erweist sich dabei mehr denn je Lucas Gregorowicz in der Rolle des Ermittlers Raczek. Der in London geborene und in Polen und Bochum aufgewachsene Schauspieler spricht fließend Polnisch. Seiner Zweisprachigkeit und der Konsequenz, mit der der grenzüberschreitende Polizeiruf auch beim vierten Mal wichtige Rollen mit polnischen Darstellern besetzt, verdankt er seine Glaubwürdigkeit. (So stark war der letzte Polizeiruf aus Brandenburg)

Etwas aufgesetzt und unnötig kommt allerdings die private Seite Raczeks daher, die in diesem Film erstmals und gleich ziemlich ausführlich ausgespielt wird. Seiner Ehefrau, dargestellt von Julia-Maria Köhler, macht er gleich zu Beginn eine Liebeserklärung, bevor er sich kurz darauf mit ihr überwirft und schließlich vor die Tür gesetzt wird. Abgesehen davon, dass es auch hier um Familiäres geht, hat dieses Intermezzo keine wirkliche Ankoppelung an den Rest der Geschichte.

Polnischer Star

Die aber ist wirklich gut und rückt unbekannte Gesichter in den Fokus. Von den polnischen Darstellern an erster Stelle zu nennen ist sicher Agnieszka Grochowska, die in ihrer Heimat ein Star, hierzulande aber nahezu unbekannt ist. Sie spielt Leons Mutter Anna Kowalska mit beeindruckender Intensität.

Das deutsch-polnische Moment erfährt seine Fortsetzung auch auf dem Regiestuhl. Dort hat wieder Jakob Ziemnicki Platz genommen, der gemeinsam mit Elke Rössler auch das Buch zu „Das Beste für mein Kind schrieb“ und mit „Grenzgänger“ bereits die erste Folge des deutsch-polnischen Polizeirufs gedreht hatte. Der 42-Jährige wurde in Danzig geboren und floh als kleiner Junge kurz vor der Ausrufung des Kriegsrechts in Polen mit seiner Familie nach Deutschland, wo er schon zu Schulzeiten Kurzfilme drehte. (So überzeugend war der Polizeiruf „Grenzgänger“)

Höchst sehenswert

Nun führt ihn der Polizeiruf zurück in seine alte Heimat, für die er das Gefühl ganz offensichtlich nicht verloren hat. Das Ergebnis ist ein Sonntagskrimi, der vielleicht nicht spektakulär, aber höchst sehenswert ist. (Hier gibt es ein ausführliches Interview mit Maria Simon)

Polizeiruf 110: Das Beste für mein Kind. Das Erste, Sonntag, 3. Dezember 2017, 20.15 Uhr.

Wertung: 5 von 6 Sternen