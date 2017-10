Serie bei Netflix Düster und anspielungsreich: „Star Trek Discovery“

Osnabrück. Lohnt sich „Star Trek: Discovery“? Nach drei Episoden kündigt sich an, dass dies der beste Sternentreck seit „Star Trek: Next Generation“ werden könnte.

Die Klingonen sind tief in ihrer Ehre gekränkt. Nach einem Zwischenfall mit einem Schiff der verhassten Föderation verspricht T’Kuvna als Anführer der Klingonen, die 24 großen Häuser zusammenzuführen. Klingon soll wieder groß werden. Dann sorgt eine gewisse Erste Offizierin der Föderation mit dem Namen Michael Burnham ( Sonequa Martin-Green, „ The Walking Dead “) für den nächsten Zwischenfall. Für die Klingonen ein willkommener Kriegsgrund. Und Burnham wird seitens der Föderation der Meuterei für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Damit wäre die sechste Realfilmserie aus dem „ Star Trek “-Universum eigentlich schon nach der zweiten Episode beendet. Burnham ist schließlich die Hauptfigur. Aber die ersten beiden Folgen erweisen sich als eine Art Ouvertüre, die lediglich die Vorgeschichte zur eigentlichen Serie „Star Trek: Discovery“ erzählt. Die ist rund zehn Jahre vor den Ereignissen der ersten „Star Trek“-Serie mit Kirk und Co angesiedelt und spielt im Gegensatz zu den neuen Kinofilmen wieder in der altbekannten Hauptzeitlinie.

Erst in der dritten Episode „Context is King“ findet die geschasste Burnham während eines Gefangenentransportes den Weg auf das titelgebende Forschungsschiff U.S.S. Discovery. Der Captain des Schiffes, Gabriel Lorca (sehr charismatisch: Jason Isaacs), erscheint als ziemlich zwielichtiger Charakter. Finden an Bord seines Schiffes etwa verbotene Experimente mit Biowaffen für den Sieg im Krieg gegen die Klingonen statt? Lieber möchte Burnham als wohlerzogenes Adoptivkind vulkanischer Eltern zurück in den Knast. Trotz ihrer Meuterei steht sie schließlich zu Recht und Gesetz. Aber Captain Lorca möchte sie an Bord behalten und weiß zu überzeugen. Nur „Lakaien befolgen Gesetze. Könige sehen Zusammenhänge“. Basta und weiter.

Nicht nur dieses Zitat, das auch aus der Serie „ Game of Thrones “ stammen könnte, verdeutlicht, dass sich der neue Ableger „Star Trek: Discovery“ von seinen Vorgängern abheben möchte. Die Grundstimmung ist deutlich düsterer, bei weitem nicht so optimistisch-friedlich geprägt wie zuvor. Die Protagonisten sind ambivalenter gezeichnet, haben Ecken und Kanten. Co-Produzent und Serienschöpfer Bryan Fuller hat gemeinsam mit Alex Kurtzman diesen Weg der „Discovery“ vorgegeben, ist dann aber wegen künstlerischer Differenzen und seiner parallelen Arbeit an der Serie „ American Gods “ vorzeitig aus dem neuen „Star Trek“-Projekt ausgestiegen. Wiederkehr nicht ausgeschlossen.

Auch visuell setzt „Star Trek: Discovery“ neue Maßstäbe. Was hier auf dem Bildschirm erscheint, erweist sich als absolut leinwandtauglich. Die Weltraumoptik stellt sogar die hohen Ansprüche der TV-Serie „Battlestar Galactica“ (2003-2009) in den Schatten.

Natürlich wird unter Hardcore-Fans von „Star Trek“ wie bei jedem früheren Ableger der Serie auch gemeckert. Die Klingonen sehen wieder einmal ganz anders aus. Wo ist eigentlich Captain Kirk? Und – um Himmels Willen – ist Frau Michael Burnham etwa transsexuell? Aber die Kritik hält sich doch in vergleichsweise engen Grenzen.

Bislang sind erst drei Episoden weltweit erschienen. In den USA und in Kanada läuft die Serie beim Streamingdienst CBS All Access. Für den Rest der Welt hat sich Netflix die Verbreitungsrechte gesichert. Jeden Montag erscheint eine neue Episode auf der Online-Plattform des Streaming-Dienstes. Für Nerds sogar mit optionalen klingonischen Untertiteln.

Ob, und wenn ja, ab wann welcher Free-TV-Sender die Serie hierzulande ausstrahlen wird, steht noch in den Sternen. Aber eines ist sicher. Wenn „Star Trek: Discovery“ die Qualität der bislang freigeschalteten ersten Episoden halten kann, dann wird dies der beste „Star Trek“-Ableger seit „Raumschiff Enterprise - das nächste Jahrhundert“.

„Star Trek: Discovery“. Alle verfügbaren Folgen bei Netflix.