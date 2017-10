TV-Programm am Freitag „Vadder, Kutter, Sohn“: Warmherziger Blick auf die Provinz

Osnabrück. Bei guter Nordseeluft treffen sich Axel Prahl und Jonas Nay als Vater und Sohn - „Vadder, Kutter, Sohn“ wirft einen warmherzigen Blick auf die Provinz. Freitag, 06.10. um 20.15 Uhr in der ARD.

Knud ist Krabbenfischer. Immer knapp bei Kasse. Im Geldauftreiben ist er, sagen wir mal, kreativ. Ein Spitzbube. Leicht frisurzerrupft stiefelt er brummelnd durch die Nordseeküsten-Landidylle. Axel Prahl mit seinen listigen Augen und der gemütlichen Ausstrahlung ist da natürlich ein Besetzungs-Glücksfall. Wie im Grunde das gesamte, butterweiche Schauspielensemble, das sich da in der guten Nordseeluft versammelt: Neben Prahl spielen Jonas Nay, Judith Rosmair und Peter Franke - kein Wunder, dass Regisseur Lars Jessen da ein ziemlich entspannter Fernsehfilm gelungen ist, der nicht den Fehler macht, mehr auszubuddeln, als vergraben ist. Im Kern variiert „Vadder, Kutter, Sohn“ einen beliebten Plot: Verlorener Sohn kehrt aus der Großstadt zurück in die heimatliche Provinz. Jonas Nay spielt diesen Rückkehrer wirklich schön verdruckst als kriselnden End-Zwanziger. Der Film ist auch eine Liebeserklärung an die schleswig-holsteinische Provinz: Zeitlose Gaststuben, herzlich-raue Atmosphäre, Krabben, Klinker und karger Schnack. Und so stimmt auch der Männerchor des Dorfs ein: „Woher auch immer der Wind weht, ich lieb dich - und du liebst mich auch.“

5 von 6 Sternen