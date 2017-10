Sender sichert sich Rechte Neue Folgen von „Takeshi‘s Castle“ in Aussicht

Osnabrück. Erfreuliche Nachrichten für Fans von „Takeshi‘s Castle“: In Thailand werden derzeit neue Folgen der Kultshow gedreht. Die neuen Episoden sollen noch in diesem Herbst zuerst in Großbritannien gezeigt werden.

Der Fernsehsender Comedy Central soll sich die internationalen Ausstrahlungsrechte für die Ausstrahlung gesichert haben. Das berichtet das Medienmagazin DWDL.de. Diese Rechte gelten demnach zwar nicht für die USA, Kanada und Japan. Hierzulande können Zuschauer aber auf die neuen Folgen der Show hoffen.

Derzeit zeigt RTL Nitro Wiederholungen der Kultsendung, bei der Kanidaten in schrägen Disziplinen Herausforderungen meistern müssen, um am Ende die Festung des „Fürsten Takeshi“ zu erstürmen. Die Episoden laufen am Wochenende im Nachmittagsprogramm. (Weiterlesen: „Takeshi’s Castle“ zurück im Fernsehen)

Genaues Datum noch offen

Wann genau mit den neuen Folgen gerechnet werden kann, ist noch unklar. Offen ist auch, ob die neuen Episoden am alten Format anknüpfen. In Großbritannien, so viel hat Comedy Central bereits preisgegeben, werden die neuen Episoden von Moderator Jonathan Ross kommentiert.

Die ersten Folgen von „Takeshi‘s Castle“ zeigte hierzulande von 1999 bis 2001 der Sportsender DSF (heute Sport 1). Später strahlte RTL die Ende der 1980er-Jahre in Japan produzierte Spielshow aus.

Der Spielablauf

Etwa 100 Kandidaten stürmten in jeder Folge, angeführt von „General Hayati Tan“, die Burg des Fürsten Takeshi. Dabei mussten sie Parcours, Hindernisse oder Irrgärten durchlaufen. Wer dabei scheiterte, war aus dem Rennen. Bei vielen Stationen drückte sich das als Sturz ins Wasser aus. Am Ende waren meist nur noch eine Handvoll Spieler übrig, die in einem Finale gegen Takeshis Leibgarde antraten.