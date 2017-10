Gesicht von „Frau tv“ Lisa Ortgies: „Ich war immer schon blond“

Osnabrück. „Frau tv“, das inzwischen einzige Frauen-Magazin im deutschen Fernsehen, feiert sein 20-jähriges Jubiläum. Von Beginn an wird die Sendung donnerstags von Lisa Ortgies moderiert. Im Gespräch erklärt sie, warum viele aktuelle Themen noch immer die alten sind, sinkende Scheidungsraten keinen Anlass zur Hoffnung geben und versichert, dass blond ihre echte Haarfarbe ist.

Zwanzig Jahre lang mussten die Macherinnen von „Frau tv“ damit leben, nur das zweitälteste Magazin zu sein, das vor allem über Frauen-Themen berichtet. Schließlich hatte das ZDF „Mona Lisa“ bereits 1988 auf den Bildschirm gebracht. Doch nun, wo „Frau tv“ zwanzigsten Geburtstag feiert, steht das WDR-Format allein auf weiter Flur. Da die Herren in der Chefetage des ZDF ein Frauenmagazin für nicht mehr zeitgemäß hielten, wurde am 15. Juli dieses Jahres die letzte Ausgabe von „Mona Lisa“ ausgestrahlt. Dabei hatte die Sendung außer dem Titel schon in den vergangenen Jahren mit ihrem usprünglichen Konzept kaum noch etwas gemein. Und ständig wechselnde Moderatorinnen trugen auch nicht unbedingt zur Schärfung des Profils bei.

Aus Quakenbrück

Bei „Frau tv“ steht vor allem Lisa Ortgies für Kontinuität. Die Norddeutsche, die in Quakenbrück geboren wurde und mit Mann und Kindern in Hamburg lebt, präsentiert die wöchentliche Sendung von Beginn an und hat keinerlei Zweifel am Fortbestehen des Formats. „Beim WDR hat man erkannt“, so Ortgies im Gespräch mit dieser Redaktion, „dass unsere Sendung derzeit mehr Themen hat und auch mehr Zuspruch findet als in all den Jahren davor. Wenn es die Sendung nicht gäbe, müsste man sie jetzt erfinden. Wobei wir uns dann allerdings vielleicht einen anderen Titel suchen würden. Bei „Frau tv“ fühlen sich manche Männer vielleicht ausgeschlossen. Was schade ist und überhaupt nicht dem Konzept der Sendung entspricht. Aber wir haben ja trotzdem unglaublich viele männliche Zuschauer, die uns sogar allein schauen! Und der Name ist auch ein eingeführtes Markenzeichen, von dem man sich nur ungern verabschiedet.“ Vor Jahren hat sich Lisa Ortgies selbst allerdings einmal von „Frau tv“ verbschiedet. Im April 2008 übernahm sie die Chefredaktion der „Emma“, überwarf sich allerdings schon nach drei Monaten mit der Blatt-Gründerin Alice Schwarzer und war Anfang 2009 als Moderatorin bei „Frau tv“ zurück. Diese Epiosode ist für die 51jährige jedoch längst abgehakt. Schnee von gestern.

Vielmehr erstaunt sie, dass manche Themen bei „Frau tv“ auch nach zwei Jahrzehnten noch immer höchst aktuell sind. „Teils sind es Probleme“, erklärt die Moderatorin, „die wir schon vor zwanzig Jahren behandelt haben. Beispielsweise leben 75 Prozent der Paare nach wie vor so, dass der Mann den Großteil des Geldes verdient, während sich die Partnerin vorwiegend um Kinder und Haushalt kümmert. Und das neue Unterhaltsrecht macht dieses Rollenmodell vor allem für ältere Frauen überaus riskant. Wer kaum Chancen hat, noch einen Job zu finden, überlegt sich dreimal, ob er sich eine Trennung im Hinblick auf die Altersversorgung überhaupt leisten kann. Dass die Scheidungszahlen seit Jahren sinken, hat meiner Überzeugung nach jedenfalls gänzlich unromantische Gründe.“

Geschlechterrollen

Seit 2014 ist die Ur-Moderatorin Lisa Ortgies nicht mehr das alleinige Gesicht von „Frau tv“, sondern präsentiert die Sendung im wöchentlichen Wechsel mit Sabine Heinrich, die vor allem vor allem durch den WDR-Hörfunk bekannt wurde. So teilen sich die beiden Frauen auch die vier monothematischen Ausgaben anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums des Magazins, für die sie Gespräche auch außerhalb des Studios führen. Den Anfang macht heute Sabine Heinrich mit dem Thema „Familiensache weiblich?“, bevor sich Lisa Ortges am kommenden Donnerstag der Frage „Typisch Frau? – Rollenbilder: Machen wir eine Rolle rückwärts?“ widmet. Hat sich denn bei den Geschlechterrollen seit dem Start von „Frau tv“ so gar nichts zum Besseren geändert? „Schon“, sagt Lisa Ortgies (nach kurzer Denkpause). Anders als vor 20 Jahren unterstellt man Männern heute nicht mehr, dass sie grundsätzlich unfähig sind, Windeln zu wechseln oder mit Kleinkindern umzugehen. Beim Väterbild ist da gesellschaftlich durchaus etwas aufgebrochen. Aber die familiäre Arbeitsteilung ist immer noch dieselbe. Die Frauen, die erfolgreich im Job sind, sollen dynamisch und obendrein noch sexy sein. Aber daheim haben sie Kinder und Haushalt nach wie vor an der Backe.“ Trotz der Misere ist Lisa Orgies stolz darauf, dass 36 Prozent ihrer Stammzuschauer männlichen Geschlechts sind. Und auch beim Altersdurchschnitt der Zuschauer liegt man deutlich unter dem des WDR Fernsehens.

Hinsichtlich der Zielgruppe sieht die Moderatorin „Frau tv“ als eine Art „Missing Link zwischen „Emma“- und „Brigitte“-Leserinnen und den jungen Web-Aktivistinnen, die nicht vom klassischen Feminismus kommen.“ Und natürlich hätte sie gern einen attraktiven Sendeplatz im Ersten für das Magazin. Doch da tut sich auch zum 20jährigen Jubiläum (noch) nichts. Und angesichts des, von großem Medienrummel begleiteten, Coming Outs von Birgit Schrowange als Grauhaarige, stellt Lisa Ortgies auf Nachfrage noch klar, dass sie im Fernsehen keine Perücke trägt: „Ich war immer schon blond und werde es wohl auch lange noch bleiben. Aber Birgit Schrowange sieht doch großartig aus mit ihrer echten Haarfarbe. Dass sie sich lange nicht getraut hat, wirft ja auch ein Licht auf die Situation von Frauen in einem TV-Geschäft, in dem es um werberelevante Zielgruppen geht. Ihr Kollege Peter Kloeppel durfte bei RTL über die Jahre vor laufender Kamera in Würde ergrauen.“