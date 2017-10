3sat-Magazin „wissen aktuell“ Interessant und unterhaltsam: „Expedition ins Weltall“

Osnabrück. Das 3sat-Magazin „wissen aktuell“ widmet sich diesmal in rund 20 Beiträgen einer unterhaltsam-interessanten „Expedition ins Weltall“ (Do., 20.15 Uhr).

Robert Schröder möchte weg. Weit weg. Nicht nur weg aus seiner Heimatstadt Darmstadt oder Deutschland. Ihn zieht es zum Mars. Wenn alles klappt, soll es spätestens im Jahre 2035 soweit sein. Dann will die niederländische Stiftung „Mars One“ die ersten Menschen zum roten Planeten schicken – ohne Rückflugticket. Schröder hat es in die Endrunde der Kandidaten geschafft. Und Gründe für dieses sehr abenteuerliche Unterfangen gibt es auch. Umweltverschmutzung, Erderwärmung und Überbevölkerung machen das Überleben auf unserem Heimatplaneten schließlich jetzt schon schwer genug.

Der Film über die geplante „Mars One“-Mission ist nur einer von rund 20 Beiträgen innerhalb des informativ und unterhaltsam aufbereiteten 3sat-TV-Magazins „wissen aktuell“, das sich in seiner Ausgabe am Donnerstag monothematisch einer „Expedition ins Weltall“ widmet. Dies freilich auf sehr vielfältige Art und Weise. Neben zahlreichen Bildern von fernen Sternen und Planeten findet sich auch ein Abriss über „Das Weltall im Wandel der Zeit“ sowie über ein ganz besonders heikles Abfallproblem: Weltraumschrott. Ein gelungenes Wissenschaftspotpourri zum Thema, das weder Außerirdische noch das realistische Ende dieser Welt in ferner Zukunft ausspart.

Wertung: 5 von 6 Sternen.