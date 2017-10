Roman von Gerhard Falkner Nominiert für den deutschen Buchpreis: „Romeo oder Julia“

Osnabrück. Am Vorabend der Frankfurter Buchmesse, dem 9. Oktober, wird der beste deutschsprachige Roman des Jahres mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Täglich stellen wir einen der sechs Finalisten vor. Heute: „Romeo oder Julia“ von Gerhard Falkner.

Immerhin bis zur Seite 142 braucht der „Held“, bevor ihm dämmert, worum es in der Geschichte, die er erlebt, geht: „um nichts Geringeres als um Liebe und Tod. Oder, genauer gedacht, um Sex und Tod.“ Doch er muss noch fast die ganze zweite Hälfte des Romans durchstehen, bis ihm in aller Deutlichkeit bewusst wird, was das konkret bedeutet.

Dabei handelt es sich bei diesem Mann, der sich mit selbstironischer Schnoddrigkeit mit den Worten „Obwohl ich Kurt heiße, bin ich Schriftsteller“ vorstellt, um einen Menschen von immenser Klugheit und Geistesgegenwart. Doch seine Kompetenzen, zu denen nicht zuletzt eine profunde Bildung gehört, reichen nicht aus, ihn begreifen zu lassen, was ihm auf den Roman-Stationen widerfährt. Das beginnt in Innsbruck, wo er an einem Schriftstellertreffen teilnimmt, bei seiner Rückkehr ins Hotelzimmer in der Badewanne pechschwarze Frauenhaare entdeckt sowie bei einem zweiten Einbruch seine Schlüssel und Notizbücher einbüßt. Es setzt sich fort in Moskau, ebenfalls Schauplatz einer Autorentagung, und schließlich in Madrid, wo Kurt einen Vortrag zu halten hat. Gemeinsam ist den Etappen, dass der smarte Dichter dort nicht nur erotische Begegnungen hat oder anzubahnen versucht, sondern von einer Stalkerin begleitet wird, die erstaunliches Detailwissen über sein Leben aufweist und ihm obskure Botschaften zukommen lässt. Dass es einen Zusammenhang zwischen seiner Don-Juan-haften Umtriebigkeit und den immer bedrohlicher werdenden Nachstellungen gibt, zeichnet sich rasch ab, nur nicht für den selbstverliebten Kurt, der voll und ganz damit beschäftigt ist, sich im Glanz seiner ihre Wirkung auf das weibliche Geschlecht nicht verfehlenden Schlagfertigkeit zu sonnen.

Der Reiz des anspielungsreichen Buches, mit dem der 1951 in Franken geborene Gerhard Falkner an seinen hochgelobten Berlin-Roman „Apollokalypse“ anknüpft, liegt darin, dass Kurts Charme nachvollziehbar, aber gebrochen ist. Zwar wird man vorsichtig sein müssen mit Zuschreibungen, wie jener, Kurt sei ein Alter Ego Falkners, wer aber dessen Bücher oder Aufsätze kennt, wird in Kurts rhetorischer Kompetenz die seines Schöpfers wiedererkennen. Das Tempo und der Esprit von Kurts Sottisen sind fürwahr verführerisch, umso größer ist die Fallhöhe zu seiner erschütternden Ignoranz. „Romeo oder Julia“ ist nicht nur Literaturbetriebssatire, Liebesroman mit umgekehrten Vorzeichen, Krimi mit Schauerelementen, sondern auch ein moderner Gesellschaftsroman. Und vor allem sehr lustig.