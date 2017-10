Spielfilm „So auf Erden“, ARD Edgar Selges und Franziska Walsers Pastorenpaar

Osnabrück. Typische Fernsehpfarrer sind katholisch oder evangelisch. Dieser ist freikirchlich. Edgar Selge und Franziska Walser spielen ein Pastorenpaar zwischen Nächstenliebe, Anfechtung und unbarmherziger Bibeltreue.

Es ist eine kleine Gemeinde, aber eine überzeugte. Sie speist Obdachlose und gibt Menschen nach Schicksalsschlägen Kraft und Perspektive. Die Mitglieder beten füreinander, umarmen einander und sind nicht knauserig darin, von ihrem Geld abzugeben. Und wenn jemand bei Pastor Johannes Klare ( Edgar Selge) und seiner Frau Lydia ( Franziska Walser) klingelt, dann findet er immer ein offenes Ohr, einen Tee und wenn nötig sogar ein warmes Bett. Die beiden wollen leben, was sie in ihrer freikirchlichen Gemeinde predigen. Vorbildlich.

„Aus dieser Szene komme ich“, sagt Claudia Schreiber. „Ich bin in einer frommen Familie und einer Baptistengemeinde großgeworden; ich war da richtig eingebunden und engagiert.“ Claudia Schreiber hatte die Idee zu dem Film „So auf Erden“, der heute Abend im Ersten ausgestrahlt wird. „Ich dachte: Dieses freikirchliche Milieu, das kennt doch kaum jemand, das müsste man mal im Fernsehen zeigen.“ Das Positive – wie die gelebte Nächstenliebe, die gegenseitige Wärme und Zuwendung – und das Negative wie die Enge, die moralische Strenge, die Hartherzigkeit gegen alle, die die Regeln nicht befolgen.

Fasziniert von Edgar Selge

Aber wie bringt man eine Idee ins Fernsehen? „Da war viel Zufall im Spiel“, sagt Claudia Schreiber. Sie ist selbst Autorin – allerdings nicht für Drehbücher – und kennt ein paar Leute beim Fernsehen, denen sie ihre Idee vorstellen konnte. „Und dann war ich einmal im Maxim-Gorki-Theater in Berlin und habe Edgar Selge gesehen“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Ich war hin und weg.“ Und das noch mehr, als sie über einen befreundeten Regisseur in die Theaterkantine kam, wo just Edgar Selge und seine Frau Franziska Walser saßen. „Ich habe sie einfach angesprochen und von der Idee erzählt“, so Schreiber. Und sie hat die beiden dafür gewonnen. So sehr, dass die sich beim heimischen SWR in Baden-Baden für die Filmidee einsetzen – wo er auch realisiert wurde. Mit einem Drehbuch, das Claudia Schreiber zwar nicht verfasst, aber bei dem sie „mitgedacht und mitgeredet“ hat. „Das ist ein kleines Wunder, dass das geklappt hat“, sagt sie. „Dieser Film mit diesen großartigen Schauspielern.“

Pastorenpaar gerät an Grenzen

In der Tat: Edgar Selge und Franziska Walser spielen das Pastorenpaar, das voll guten Willens ist und doch an seine Grenzen gerät, großartig. Denn nach und nach gerät in der Gemeinde einiges in Schieflage. Der Schatzmeister unterschlägt Geld – aus guten Gründen, aber das macht es auch nicht besser. Und ein reiches Gemeindemitglied will die Erweiterung des Gemeindezentrums mit einem persönlichen Kredit finanzieren – allerdings nicht ohne eine kleine Gegenleistung.

Und dann ist da Simon ( Jannis Niewöhner), ein junger Mann, drogensüchtig, hilfsbedürftig. Johannes und Klara stolpern quasi über ihn. Rein zufällig. Zufällig? Nein, sagt Lydia, „Gott hat ihn uns geschickt, wir sollen für ihn sorgen.“ Und das tun sie. Hingebungs- und liebevoll und mit einigem Erfolg. „So gut wie ihr war noch nie jemand zu mir“, sagt Jannis und hat wahrscheinlich Recht.

Die ganze Sache kippt, als Johannes und Lydia herausbekommen, dass Simon homosexuell ist. Da gibt es keine zwei Meinungen, das ist „Gräuel“, das hat „der Herr“ höchstpersönlich verboten. „So habe ich das erlebt“, sagt Claudia Schreiber. „Heutzutage ist es in vielen Gemeinden so, dass Schwule und Lesben toleriert werden. Unter der Voraussetzung, dass sie ihre Neigung nicht ausleben. Also verzichten. Und manch Gläubiger denkt immer noch, man könne diese Veranlagung wegbeten. „Das ist einfach unerträglich. Das geht gar nicht.“ Auch deshalb habe sich Schreiber „in meinen Zwanzigern“ von der Gemeinde gelöst.

Homosexuelle Versuchung

Der Film treibt den Konflikt auf die Spitze. Nicht nur, dass Jannis „gesund“ gebetet werden soll, er weckt auch längst überwunden geglaubte Sehnsüchte in Johannes. In seiner Studienzeit hatte der nämlich selbst mal eine homosexuelle Affäre. Johannes lässt sich von Simon verführen – und danach wird der Film noch intensiver. Da ist auf der einen Seite der gefallene Pastor, gramgebeugt, von Schuldgefühlen zerfressen; daneben seine Frau, die um Fassung, aber auch um Vergebung ringt; und schließlich die Gemeinde, die sich verraten fühlt. „Das Leben braucht so viel Vergebung. Jeden Tag. Immer wieder“, predigt Lydia. Und da ist sie dann wieder: die Gratwanderung zwischen ernsthaft versuchter Christlichkeit und unbarmherziger Bigotterie.