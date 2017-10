Dokudrama im NDR Fernsehen Sehenswerte Geschichtsstunde über Helgoland

Das Dokudrama überzeugt mit einer gelungenen Zusammenstellung aus Archivmaterial und Spielszenen und vermittelt sehenswert die Historie Helgolands von 1890 bis in die 1950er Jahre.

Am 18. April 1947 fand auf Helgoland der sogenannte „Big Bang“ statt. Mit fast 7000 Tonnen Sprengstoff sollten die Munitionslager und Militäranlagen endgültig vernichtet werden, die bei den Bomberangriffen 1945 unversehrt geblieben sind. Dass dies auch für die Insel final sein könnte, wurde billigend in Kauf genommen. 70 Jahre später erinnert ein Dokudrama an diesen denkwürdigen Tag und zeichnet die Geschichte Helgolands und einiger seiner exponiertesten Einwohner von 1890 bis zu den Anfängen der 1950er Jahre nach. Als „Presenter“ fungiert dabei Hubertus Meyer-Burckhardt.

Sehenswerte Geschichtsstunde

Geschickt verknüpft die Regie von Ronald Kruschak (dokumentarisch) und Daniel Remsperger (szenisch) Archivmaterial mit Spielszenen und Statements von Zeitzeugen. Roter Faden des Films ist die Lebensgeschichte des Helgoländer Fotografen Franz Schensky (dargestellt von Michael Mendl), der 1871 als britischer Staatsbürger auf dem markanten Felsen in der Nordsee geboren wurde. Sein Leben, zu dem auch das Exil in Schleswig gehört, spiegelt die Historie Helgolands und verdeutlicht machtpolitische Entscheidungen für den Einzelnen. Eine gut aufbereitete und sehenswerte Geschichtsstunde über ein kleines Fleckchen Erde, das über Jahrzehnte eine so große Rolle spielte.

Wertung: Fünf von sechs Sternen