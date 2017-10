Philipp Leinemann im Gespräch Das Erste zeigt „Willkommen bei den Honeckers“

Osnabrück. Es gibt wahre Geschichten, die klingen so unglaublich, dass man sie nicht erfinden könnte. Die des heutigen Bild-Journalisten Mark Pittelkau, der Erich Honecker interviewte, gehört dazu. Regisseur Philipp Leinemann hat den Stoff mit „Willkommen bei den Honeckers“ verfilmt.

Kurz nach der Wende: Der junge Kellner Johann Rummel will unbedingt Journalist werden. Um ein Interview mit Erich Honecker zu ergattern, beginnt er sich als glühender Kommunist und Honecker-Fan zu inszenieren und entfremdet sich so von den Menschen, die ihm nahestehen.

„Die Herausforderung war, eine Figur zu schaffen, mit der man mitfiebert, obwohl sie irgendwann beginnt, die eigenen Freunde zu verraten“, sagt Regisseur Philipp Leinemann über seinen Protagonisten Johann Rummel. Leinemanns Spezialgebiet waren bisher Thriller – mit „Wir waren Könige“ hauchte er auf eindrucksvolle Weise dem deutschen Genrefilm neues Leben ein.

Fokus auf menschliche Zwischentöne

Anschließend inszenierte er mit „Die Informantin“ einen weiteren Thriller sowie den Polizeiruf „Im Schatten“ und die ZDF-Neo-Miniserie „Tempel“. „Insofern war das eine Chance für mich, mal etwas anderes zu machen“, erzählt Leinemann. „Es ist ein sehr warmherziger Film, bei dem sich die Kamera zurückhält und auf die menschlichen Zwischentöne fokussiert.“

„Eine traurige Geschichte“

Zwar bewirbt die ARD den Film als Komödie, tatsächlich ist es aber eher ein Drama mit gelegentlichen komischen Momenten. „Es ist eigentlich eine traurige Geschichte“, findet auch Philipp Leinemann. „Johann erreicht zwar sein Ziel, aber ist er glücklich? Ich glaube, er ist am Ende sehr einsam.“

Mit Max Bretschneider hat Philipp Leinemann die Hauptrolle zwar nicht mit einem Star besetzt, dafür aber mit einem charismatischen Typen, der es schafft, den Schelmencharakter Johann durch manch moralisch zwiespältige Entwicklung zu tragen. „Das Casting war eigentlich das Einfachste“, erinnert sich Leinemann. „Da hatte ich sehr viel Freiheit.

Hochkarätige Nebendarsteller

Als wir Max Bretschneider mit Cornelia Gröschel zusammen eingeladen haben, war die Energie sofort greifbar und ihr Spiel so dicht, dass immer etwas Neues passierte.“ Gröschel spielt Johanns Freundin, die ihren Bruder bei einem Fluchtversuch verlor und so zunehmend kritisch verfolgt, wie Johann sich bei Erich Honecker anbiedert.

Die weiteren Nebenrollen sind mit Suzanne von Borsody, Misel Maticevic oder Thomas Thieme hochkarätig besetzt. „Das ist die Arbeit von Matthias Pacht, der es schafft, jeder Figur neben ihrer Funktion ein eigenes Leben zu geben“, lobt Leinemann den Drehbuchautor. Ihm oblag auch der Löwenanteil der Recherchearbeit sowie dem Produzenten Christian Rohde. „Die haben mir das Bett sozusagen schon gemacht“, sagt Leinemann.

Das System zum Leben erweckt

Sein Fokus lag darauf, die ehemalige DDR der unmittelbaren Nachwendezeit am Set wieder zum Leben zu erwecken. „Es war gar nicht so leicht, in und um Berlin herum Plattenbauten zu finden, in denen wir drehen konnten“, erzählt Leinemann. „Diese Wohnungen müssen ja eingerichtet werden. Durch die extreme Wohnungsmarktsituation weichen viele Menschen immer mehr in die Plattenbauten aus.“

Die Außenaufnahmen fanden in Frankfurt/Oder statt, wo laut Leinemann vieles noch aussieht wie in den 90er-Jahren. „Als wir eine Straße mit Trabanten vollgestellt haben, mussten einige Anwohner kurz innehalten“, erinnert sich Leinemann. „Der Geruch der Abgase, das wirkte auf viele surreal. Das System wurde für eine kurze Zeit wieder zum Leben erweckt.“ Auch die verdeckte Kontinuität nach der Wende in den Stasi-Aktivitäten ist ein Thema, das der Film beleuchtet und den Regisseur bei der Vorbereitung beeindruckte. „Das Ausmaß der Paranoia, wie viele Mitarbeiter der Stasi am Ende auf einen Bürger kamen. Ihre Methoden und immer noch der Glaube an dieses System. Das fand ich erschreckend. Dass sogar Schulkinder von den Lehrern gebeten wurden, die Uhr aus den Abendnachrichten aufzumalen, um so festzustellen, welche Eltern Westfernsehen sahen.“

Wenn Johann Rummel es schließlich schafft, Honecker in Chile zu besuchen und zu interviewen, geben Martin Brambach und Johanna Gastdorf dem Ehepaar ein zwiespältiges und vielschichtiges Gesicht. Spätestens bei dieser Begegnung ist es endgültig vorbei mit Komödie.