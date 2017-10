TV-Kritik zum ARD-Programm ARD-Themenabend beleuchtet umstrittenes Thema Sterbehilfe

Osnabrück. Mit dem Themenabend „Selbstbestimmtes Sterben“ greift die ARD das Tabuthema Sterbehilfe auf. Zunächst im Spielfilm „Die letzte Reise“, dann in einer Dokumentation geht es um komplexe Fragestellungen rund um Moral, Würde und Selbstbestimmung.

Ihr Entschluss steht fest. Die pensionierte Lehrerin Katharina Krohn (Christiane Hörbiger) blickt auf ein erfülltes Leben zurück. Mittlerweile ist es für sie jedoch zur Qual geworden. Jetzt hat sie genug. Was vor ihr liegt, will sie nicht mehr erleben. Es interessiert sie auch nicht. Sie möchte sterben: „Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, einzuschlafen und nicht mehr aufwachen zu müssen.“

Schock für die Töchter

Als sie ihren Töchtern Maren (Nina Kronjäger) und Heike (Suzanne von Borsody) die Entscheidung mitteilt, ist die 76-jährige Frau erleichtert. Für die beiden Schwestern ist die Beichte aber ein Schock. Sie fühlen sich überrumpelt und übergangen. Da ihre Mutter nicht an einer unheilbaren, schmerzvollen Krankheit leidet, halten sie den Schritt außerdem für verfrüht.

Während die Seniorin von Hamburg nach Zürich reist, um sich dort ein Bild von einem Schweizer Sterbehilfeverein zu machen, sind die verzweifelten Geschwister in einem schweren Gewissenskonflikt. Der Freitod ihrer Mutter lässt sich nämlich nur verhindern, wenn sie ihr per Gericht eine Betreuung zuweisen lassen.

Familienstreit vor Gericht

Dass sich das schwierig gestalten dürfte, ist den beiden Schwestern bewusst. Denn ihre stolze Mutter hat zwar mit Arthrose und einer chronischen Lungenerkrankung zu kämpfen, ist geistig aber noch topfit. Heike ist dennoch zum Äußersten bereit und zerrt ihre eigene Mutter vor Gericht, um sie entmündigen zu lassen. Deren Vertretung übernimmt ausgerechnet ihre andere Tochter Maren – der Beginn eines schmerzhaften Familienstreits.

Film stößt Diskussion an

Unter der Regie von Florian Baxmeyer und dem Drehbuch von Thorsten Näter sowie der bemerkenswerten schauspielerischen Leistung von Christiane Hörbiger befasst sich die ARD im Drama „Die letzte Reise“ mit den komplexen, ethischen Fragen rund um das Tabuthema Sterbehilfe.

Aktive Sterbehilfe, begleiteter Suizid, Förderung der Palliativmedizin – die Debatte über würdevolles Sterben ist vielschichtig. Wie ist die Rechtslage in Deutschlage? Ist es an der Zeit, Veränderungen herbeizuführen? Der 90-minütige Spielfilm regt zur Diskussion und zum Nachdenken an.

Recht auf Selbstbestimmung im Fokus

Die Frage nach dem Recht auf Selbstbestimmung ist dabei die zentrale Botschaft, die der Film sendet: Sollten Menschen ihrem Leben selbst ein Ende setzen dürfen? Müssen sie sich tatsächlich den Einschränkungen des fortschreitenden Alters aussetzen? Und welche moralischen Verpflichtungen hat man gegenüber seinen Familienangehörigen?

Der Film ist Mittelpunkt des Themenabends „Selbstbestimmtes Sterben“. Im Anschluss daran folgt die 30-minütige Dokumentation „Frau S. will sterben – Wer hilft am Lebensende?“, in der die beiden Filmemacher Ulrich Neumann und Sebastian Böse anhand eines bedrückenden Beispiels zeigen, dass viele Fragen – vor allem juristischer Art – in Bezug auf selbstbestimmtes Leben und Sterben für Leidende und auch deren Familienangehörige noch immer nicht zufriedenstellend beantwortet sind.