Was taugt der Koch als Raab? Schlag den Henssler: Henssler gewinnt – na und?

Schlag den Henssler: In seinem Prosieben-Debüt tritt der TV-Koch nicht nur gegen einen Zuschauer-Gegner an - sondern auch gegen das Vorbild des Formaterfinders Stefan Raab. Foto: Philipp Rathmer, Prosieben

Berlin. „Schlag den Henssler“: Zum ersten Mal hat der TV-Koch Steffen Henssler der Raab-Show seinen Namen gegeben. Jetzt weiß man erst so richtig, was man an Raab hatte.