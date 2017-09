Berlin. Schwiegertochter gesucht 2017: Ingo, Lutz und Stups sind raus und gehen zum Angriff über. Via Facebook wollen die Rheinländer zum Staffelstart ein Gegenprogramm senden.

Am 1. Oktober 2017 startet „Schwiegertochter gesucht“ in die elfte Staffel – und Dauerkandidat Ingo ist nicht mehr dabei. Das postete er am Samstag auf Facebook und kündigte zum Staffelauftakt ein Gegenprogramm an. Vera Int-Veen vs. Kathrin: Wagt Olivers Mutter die Revolte?

Schwiegertochter gesucht: Ingo ist raus!

Er hat sich als fitter Filius veralbern lassen. Er hat sich mit seinem Bademantel als Cosplayer verkleidet. Er hat sich auf den Fitness-Trainer gesetzt und so getan, als ob er Muskeln kriegen wollte. Für Vera Int-Veen hat Ingo sogar nackt mit einer aufblasbaren Brezel an der Ostsee posiert! Und trotzdem lässt RTL ihn fallen. Einen Tag vor dem Auftakt der elften Staffel von „Schwiegertochter gesucht“ meldet Ingo, dass er und seine Eltern Lutz und Stups nicht mehr bei RTL zu sehen sein sollen. Was ist passiert?

Ingo verkündet auf Facebook sein „Schwiegertochter“-Aus

Eben noch postet Ingo auf Facebook Bilder vom Meet&Greet in der Disko Nachtgefühl. Dann kommt diese Schreckensnachricht:

„Hallo, liebe Fans ! Ich muss euch was Trauriges sagen, wir sind morgen in der aktuellen Staffel von ‚Schwiegertochter gesucht‘ nicht dabei. Es wurden keine neuen Aufnahmen mit uns gemacht“, schreibt Ingo und rätselt selbst: „Wieso, weshalb wissen wir auch nicht.“ Es ist ja auch nicht zu begreifen. Erst zu Jahresbeginn hat Vera Int-Veen mit dem Tod von Beates Mutter Irene die zentrale Nebenfigur verloren. Und offenbar mutwillig verzichtet sie nun auf die nächsten. Denn wie beim großen Vorbild Beate war auch im Fall von Ingo die gesamte Familie Teil der großen Geschichte geworden. Lutz und Stups, Ingos Eltern, gehörten längst zum Markenkern von „Schwiegertochter gesucht“. Wie soll in Zukunft überhaupt noch Romantik aufkommen, wenn jetzt auch noch die romantischen Rheinländer fehlen? („Schwiegertochter“-Star Heiko: Ist sein Bruder auch so ein Engelfreund?)

Ingo will RTL via Facebook Konkurrenz machen

Ingo weiß, was er der Liebe schuldet: „Keine Sorge“, schreibt er bei Facebook. „Jetzt haben wir was ganz Besonderes für euch gemacht, was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr im Video!“ Im angehängten Film kündigt er dann nichts Geringeres als eine Attacke auf den „Schwiegertochter“-Staffelauftakt an. Wenn Vera Int-Veen sieben Singles, aber nicht ihn verkuppelt, will er auf Facebook selbst ein Gegenprogramm zeigen: „Morgen ist es wieder so weit, 19:05 Uhr – aber nicht im TV, sondern auf unserer Seite.“ Der Gegenangriff passt in eine Reihe von Emazipationsgesten, mit denen Ingo sich zuletzt gegen RTL positioniert hatte – sei es, dass er sich über einen Kollegen wie den Engelfreund Heiko lustig macht, sei es, dass er wegen einer sportbedingt entfallenen „Schwiegertochter“-Folge gegen den Sender polemisiert. Was genau er vorhat, verrät Ingo noch nicht, er versichert aber: „Da kommt was ganz Besonderes hin, das hat es noch nie nirgendwo gegeben.“