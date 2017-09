Medienbericht Steht der Rundfunkbeitrag auf dem Prüfstand?

zud/epd Osnabrück/Frankfurt/Mainz Das Bundesverfassungsgericht stellt offenbar den Rundfunkbeitrag auf den Prüfstand. Das berichtet die unter Juristen renommierte Zeitschrift „Neue Juristische Wochenschrift“ (NJW).

Wie der Verlag C. H. Beck, der die „Neue Juristische Wochenschrift (NJW) verlegt, auf seiner Homepage am Freitag berichtet, haben die Richter des Bundesverfassungsgerichts einen Katalog an Fragen unter anderem an alle Landesregierungen verschickt. Eine Reihe von Verfassungsbeschwerden von Privatpersonen und Unternehmen würden zugrunde liegen. Wie der Verlag berichtet, sollen sich der Bundestag, der Bundesrat, die Landtage sowie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten äußern.

Wer zahlt den Rundfunkbeitrag?

Zurzeit sind neben Privatpersonen auch Institutionen und Betriebe grundsätzlich verpflichtet, den Rundfunkbeitrag zu zahlen. Er beträgt 17,50 Euro pro Monat. Die Pauschale ist unabhängig davon, ob und wie viele Rundfungeräte der Inhaber einer Wohnung besitzt. Als Inhaber einer Wohnung gilt derjenige, der volljährig ist und die Wohnung selbst bewohnt. Mit dem Rundfunkbeitrag werden 22 öffentlich-rechtliche Fernsehsender, 67 Radiosender und Online-Plattformen finanziert.

ARD und ZDF planen Strukturreformen

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gaben unterdessen am heutigen Freitag bekannt, dass sie bis 2028 Milliardenbeträge einsparen wollen. Im Zuge dessen übergaben ARD, ZDF und Deutschlandradio den Bundesländern Konzepte für weitreichende Strukturreformen. Die ARD will dadurch bis zum Jahr 2028 insgesamt 951 Millionen Euro einsparen, das ZDF berechnet für den Zeitraum von 2021 bis 2028 ein Sparvolumen von insgesamt rund 270 Millionen Euro. Von insgesamt 20 Kooperationsprojekten der ARD sind elf gemeinsam mit dem ZDF und 15 zusammen mit dem Deutschlandradio geplant.

Hintergrund ist eine Modellrechnung der unabhängigen Gebührenkommission KEF aus dem Jahr 2016, die für manche Medienpolitiker ein Horrorszenario war. Demnach könnte der Rundfunkbeitrag ab 2021 auf mehr als 19 Euro pro Monat steigen, wenn die derzeitigen Strukturen der Sender erhalten blieben. Dadurch alarmiert setzten die Bundesländer eine Arbeitsgruppe zum Thema „Auftrag und Strukturoptimierung der Rundfunkanstalten“ ein. Als Ziel wurde ausgegeben, den Rundfunkbeitrag stabil zu halten. Die Sender wurden aufgefordert, bis September 2017 aufeinander abgestimmte Vorschläge einzureichen.

Diesen Auftrag haben ARD, ZDF und Deutschlandradio nun erfüllt.