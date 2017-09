Historiendreiteiler im ZDF Autor Martin Ambrosch über ZDF-Epos „Maximilian“

went. Osnabrück. Seit der Krimireihe „Spuren des Bösen“ mit Heino Ferch sind Regisseur Andreas Prochaska und Drehbuchautor Martin Ambrosch ein begehrtes Duo. Mit „Maximilian“ haben die beiden ein historisches Mammutprojekt geschaffen, das den internationalen Vergleich nicht scheuen muss.

1477: Burgunderherzog Karl der Kühne fällt im Kampf. Seine Erbin Maria steht unter Druck sich zu vermählen. Der französische König erhebt Ansprüche auf das reiche Burgund. Der Habsburger Kaiser Friedrich III. verspricht sich viel von einer Verbindung mit dem Hause Burgund - sein Sohn Maximilian soll Maria heiraten. Inmitten dieser historischen Wirren erzählt der ZDF/ORF-Dreiteiler „Maximilian“ die Geschichte von zwei Menschen, die einander versprochen werden ohne sich jemals begegnet zu sein und aller Intrigen zum Trotz die Liebe finden.

„Die größte Schwierigkeit war eine Zeit zu erzählen, die uns heute eigentlich nicht mehr vermittelbar ist,“ erzählt Drehbuchautor Martin Ambrosch im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die ganze Gesellschaftsordnung war ja eine andere, sehr mittelalterlich, das Ständedenken wurde erst allmählich aufgeweicht. Die moderne Gesellschaft ist in der Renaissance entstanden – vom tiefgläubigen hin zum selbstbestimmteren Menschen…“

Während Maria sich als unverheiratete Erbin gegen die mächtigen Kaufmänner in Burgund durchsetzen muss, sehnt sich Maximilian nach einer Gelegenheit seinen Mut und seine Tatkraft zu beweisen. Jannis Niewöhner spielt ihn mit einer energiegeladenen Mischung aus Naivität und Übermut.

„Menschen sind nicht gut oder böse“

„Ich versuche meine Figuren ernst zu nehmen,“ sagt Martin Ambrosch zu seiner Vorliebe für gebrochene Figuren. „Menschen sind nicht gut oder böse oder dumm oder klug. Manchmal muss man Entscheidungen treffen um sich selbst treu zu bleiben, die nicht unbedingt sympathisch sind. So ist die Welt, und das kann man dem Zuschauer auch zumuten.“ Auch Maria muss in Burgund unpopuläre Entscheidungen treffen, unter anderem die, Flüchtlinge aufzunehmen, als Frankreich seine Besitzansprüche gewaltsam durchzusetzen versucht. „Wir schaffen das,“ lässt Ambrosch sie ihren Kritikern in einem augenzwinkernden Verweis auf die politische Gegenwart entgegenhalten. Ansonsten verweigert sich der Film jedoch einer modernen Lesart und schafft ein überzeugendes und bedrückendes Porträt der frühen Neuzeit, inklusive der Sprache. „Ich musste eine Sprache finden, die zwar die Zeit widerspiegelt, zugleich aber nicht zu historisierend sein darf,“ so Ambrosch. „Sprache macht ja etwas mit den Figuren, und auch mit mir als Autor. Wenn ich so schreibe, dass es mittelalterlich oder nach Renaissance klingt, dann denke ich auch so.“

„Game of Thrones“ lässt grüßen

Die große Stärke der Geschichte ist die Verfangenheit der Figuren in ihren Zwängen. In der wenig romantischen Darstellung einer quasi-mittelalterlichen Welt erinnert „Maximilian“ an die Erfolgsserie „Game of Thrones“, die natürlich auch Martin Ambrosch kennt.

„Es wäre ja fast fahrlässig so zu tun, als gäbe es das nicht. Die Kälte der Zeit, die Langwierigkeit des Reisens, dass auch Könige nicht davor gefeit sind im Dreck zu sitzen, hartes Brot zu essen und Blut an den Händen zu haben – das ist etwas, was ich aus ‚Game of Thrones‘ mitgenommen und bei ‚Maximilian‘ angewendet habe,“ so Ambrosch.

Im Zentrum steht für ihn die Liebesgeschichte zwischen Maximilian und Maria, die so gar nicht wie eine klassische Lovestory beginnt. „ Zu sehen, dass eine Romanze zwischen zwei Figuren funktioniert, die aus politischen Gründen heiraten, sich erst sehr spät in der Geschichte treffen und dann wider Erwarten ineinander verlieben, macht mich sehr froh,“ sagt Ambrosch über den fertigen Film. Überrascht hat ihn das Ergebnis allerdings wohl nicht, denn die Zusammenarbeit zwischen dem Autor und Regisseur Andreas Prochaska ist eng.

„Ich bin froh im Andreas einen Kritiker zu haben, der eine dezidierte Meinung hat, wenn ich ihm etwas zu lesen gebe,“ sagt Martin Ambrosch über die Kollaboration. „Umgekehrt bin ich am Set, er zeigt mir die Muster und ich sage etwas dazu, ohne dass man auf Schmeicheleien angewiesen ist. Das ist sehr konstruktiv und befruchtend. Das Ziel ist immer wieder an seine Grenzen zu kommen und sie zu erweitern, wir lernen bei jedem Projekt dazu.“ Als Nächstes wagen sich die beiden an nicht weniger ambitioniertes Projekt: „Das Boot“.

Das ZDF zeigt „Maximilian“ am 1.10. um 22 Uhr (Teil 1), am 2.10 um 22.15 Uhr (Teil 2) und 3.10. um 22 Uhr (Teil 3). Alle drei Teile sind ab dem 1.10. online verfügbar.