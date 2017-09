Berlin.Schwiegertochter gesucht 2017: Wer den Kandidaten Oliver verarscht, kriegt Ärger mit ihr, sagt seine Mutter Kathrin. Vera Int-Veen muss sich also warm anziehen. Denn die Kandidaten bloßzustellen, ist ja gerade der Sinn ihres Formats.

Am 1. Oktober 2017 startet „Schwiegertochter gesucht“ in die elfte Staffel. Ein Trumpf-As von Vera Int-Veen heißt in diesem Jahr Oliver. Wer ist der junge Mann? Und warum ist er für RTL so ein attraktiver Kandidat? „Schwiegertochter gesucht“ ohne Ingo! Rheinländer kündigt Gegenprogramm an“

Wer ist der „Schwiegertochter gesucht“-Kandidat Oliver?

Oliver ist 19 Jahre alt und wohnt im Pfälzer Wald, wo er in einer Bäckerei als Verkäufer arbeitet. Er hat ein Kaninchen, das Olaf heißt, interessiert sich für Raumfahrt und backt gerne – auch wenn der Tortenboden für seine Herztorte mit Vanillepudding aus dem Supermarkt kommt. Aber wer weiß: Vielleicht hat diese romantische Idee für den Einspieler ja auch gar nicht Oliver ersonnen, sondern das erprobte RTL-Team, das vom Käse bis zur Pizza schon aus jedem Lebensmittel Herzen für elf Staffeln„Schwiegertochter gesucht“ stanzen ließ. (Lesen Sie hier unseren Nachruf auf Irene Fischer, den wahren Star von „Schwiegertochter gesucht“)

Was macht Oliver zum Traumkandidaten für „Schwiegertochter gesucht“?

Jung, charmant, nicht übertrieben gut aussehend: Das war Robin, der einsame Eisenbahnfreund, den Vera Int-Veen im vergangenen Jahr den zukünftigen Schwiegertöchtern Deutschlands präsentierte. Eine 21-jährige Jungfrau, die das Schulhof-Mobbing noch nicht überwunden hat, bevor RTL sie den Zuschauern schon wieder zum Fraß vorwirft. Als der Traumkandidat sich wenig später als Schauspieler im Auftrag Jan Böhmermanns entpuppte, war RTL nicht nur radikal blamiert. Die Kuppelshow stand auch noch ohne Kandidaten für die jugendliche Zielgruppe da. In diesem Jahr füllt Vera Int-Veen die Lücke mit dem Bäckereiverkäufer Oliver. In ihm hat sie einen Mann gefunden, der alle Vorzüge von Robin mitbringt. Das Lächeln ist dasselbe, unberührt ist er offenbar auch, und statt Robins Schildkröten-Miniaturen bringt Oliver sogar einen echten Hasen ins Format mit ein. (Ideal für schlüpfrige Wortspiele zum Themengebiet Bunny.) (Vera Int-Veens Engelfreunde: Wer sind Guido und Heiko?)

Olivers Mutter: Wird sie Vera Int-Veen den verdienten Einlauf verpassen?

„Er kann natürlich jede Frau mit nach Hause bringen, wo er das Gefühl hat: Sie macht ihn glücklich“, sagt Olivers Mutter Kathrin im Vorstellungsfilm. „Sollte ich allerdings merken, dass er verarscht wird, gibt‘s Ärger mit der Mutti!“ Das ist gut zu wissen. Denn die erste Frau, die Oliver ins Haus holt, ist ja Vera Int-Veen und die verarscht ihn schon im Einspieler. Am Anfang nennt sie ihn den treuherzigen Tierfreund, am Ende den herzlichen Hasenhalter. Und in der Mitte schneidet sie lauter Zitate zusammen, mit denen Oliver sich der Lächerlichkeit preisgibt: Mal beklagt er, dass er seinem Leben „den Intimbereich“ vermisst, mal nennt er sein Kaninchen eine „Vertrauensperson“, mit der er sehr viel kuschelt. Zwei ungeschickte Formulierungen vor laufender Kamera, und fertig ist der zoophile Kastrat. 19 Jahre ist Oliver alt; er könnte noch zur Schule gehen. Vera Int-Veen ist sich mittlerweile nicht mal mehr zu schade, den Teenagern ihre eigenen Mobbing-Opfer abzuwerben.

