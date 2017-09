Rebellisches Mädchen trifft Problempferd „Rock My Heart“ ist ein Drama über Mut und das Erwachsenwerden

Osnabrück. Mit „Wendy – Der Film“, den drei „Ostwind“-Werken und teilweise auch der „Bibi & Tina“-Reihe kann man schon von einem deutschen Pferdemädchen-Filmwunder sprechen. Mit „Rock My Heart“ wird das tierische Jugendfilm-Subgenre jetzt um eine menschlich besonders dramatische Variente erweitert.

Die 17-jährige Jana (Lena Klenke) leidet seit ihrer Geburt an einer lebensbedrohlichen Herzfehlbildung. Entgegen dem Anraten des Facharztes und den Wunsch ihrer besorgten Eltern, lehnt das rebellische Mädchen jedoch eine vielversprechende Operation nach einem neuartigen chirurgischen Verfahren ab.

Eher zufällig trifft sie in der Nähe ihres Elternhauses auf den Reiterhof des eigenwilligen Rennstallbetreibers Paul Brenner (schon wieder eine altersgerechte Paraderolle für Dieter Hallervorden). Der versucht gerade seine finanziellen Schwierigkeiten und seinen dreijährigen Vollblut-Hengst „Rock My Heart“ in den Griff zu kriegen.

Und obwohl Jana bisher höchstens beim therapeutischen Reiten Kontakt zu Vierbeinern hatte, ist der einst sehr erfolgreiche Pferde- und Jockeytrainer davon überzeugt, dass dieses Mädchen genau die richtige Reiterin für „Rock My Heart“ sei.

In nur zwei Monaten will er die anfangs skeptische Jana zur geprüften Amateurreiterin ausbilden, um mit seinem talentierten Problempferd an einem hochdotierten Galopprennen teilnehmen zu können. Doch lange stehen die Chancen dafür schlecht, da Jana zwar viel Gefühl, aber wenig Kraft besitzt und gerne wegläuft, wenn es ernst wird.

Regisseur und Koautor Hanno Olderdissen, Sohn eines Pferderennstallbesitzers, hat für sein familiengerechtes Kinodebüt vor und hinter der Kamera einiges aufgeboten. Neben den beiden generationenübergreifenden Protagonisten stehen mit Annette Frier, Milan Peschel und Anneke Kim Sarnau auch in Nebenrollen namhafte Darsteller bereit.

Trotz allem Aufwand hapert es jedoch an der inszenatorischen Glaubwürdigkeit dieser heilvollen Bindung zwischen Mensch und Pferd.