TV-Programm Samstag Neue Doku-Reihe zu historischen Kriminalfällen

Osnabrück. Eine neue Arte-Dokureihe (ab Sa., 18.00 Uhr) über historische Kriminalfälle überrascht zum Auftakt mit einer tiefgehenden Analyse zum „Jonestown-Massaker“.

Das Verbrechen ist tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Mehr als 900 Todesopfer fordert im November 1978 der „ Massenselbstmord „ von Sektenmitgliedern des in den USA gegründeten „Peoples Temple“ unter der Führung des charismatischen Jim Jones im Nordwesten Guyanas. Auch ein US-Kongressabgeordneter und mehrere Angehörige eines NBC-Reporterteams werden erschossen, als sie mit ein paar Aussteigern dem tödlichen Kult zu entfliehen versuchen. Aber wie kann es überhaupt zu so einer mörderischen Eskalation kommen? Was für Mechanismen stecken hinter solch einem Wahnsinn?

Die neue Arte-Reihe „Kriminalfälle, die Geschichte machten“ klingt reißerisch, belegt aber gleich in der ersten Episode über das „Jonestown-Massaker“ eindrucksvoll, dass man auch in weniger als 30 Minuten analytisch in die Tiefe gehen und dem Fall sogar allgemeingültige Aspekte abgewinnen kann. Filmautorin France Swimberge gelingt es in dieser kurzen Zeitspanne, den Aufstieg der Sekte sowie die mörderische Utopie ihrer Anhänger nicht nur in den gesellschaftshistorischen Kontext jener Zeit einzubetten und anschaulich zu analysieren. Sie zieht dazu auch noch Parallelen zu unserer Gegenwart und stellt indirekt die These auf: Geschichte wiederholt sich doch.

Wertung: 6 von 6 Sternen.