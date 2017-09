Und läuft und läuft und läuft Geschwindigkeit im Rennsport-Parcours: „Cars 3“

Osnabrück. Wenn das nicht Recycling ist: Im dritten Teil des Computeranimationsfilms „Cars“ geben auch einige Oldtimer mächtig Gas.

Ist Lightning McQueen, der sympathische Rennwagen, reif für die Schrottpresse? Gehört der chromblitzende Sportwagen bereits zum alten Eisen, und wird er von jüngeren, technisch aufgemotzten Modellen ausgebremst?

Das ist der Hauptkonflikt, den der rote Flitzer im Pixar-Disney-Animantionsfilm „Cars 3: Evolution“ austragen muss. Und wie in den ersten beiden Teilen zuvor sind hier sprechende Autos die Helden. Mehr noch: Nicht ein einziges menschliches Wesen ist hier zu erblicken, weder hinterm Steuer, noch auf der Tribüne der Arenen oder am Boxenstopp.

Dabei ist der Hauptkonkurrent von Lightning McQueen ein hochgetunetes schwarzes Maschinenmonster namens Jackson Storm. Um gegen ihn zu bestehen, muss McQueen mächtig trainieren. Sein Motto dabei: „Lieber auf den Spoiler fliegen, als in der Garage liegen“. Denn, so seine Ansicht, wer rastet, der rostet.

Als Trainerin bekommt er die gelblackierte Cruz Ramirez zur Seite gestellt, die selbst von einer Rennfahrerkarriere träumt. Eine schwierige Partnerschaft: Denn bei gemeinsamen Trainingseinheiten bleiben sie schon mal im Sand stecken oder enden im Schlamm eines bizarren Chaosrennens einiger Hinterwäldler. Von der kommenden Niederlage überzeugt, sucht McQueen Rat bei einigen ausgedienten, quasi in Rente lebenden Rennsportlegenden. Kann McQueen noch mal beweisen, dass Cleverness und Geschick wichtiger sind, als der technologisch wuchtigere Tiger im Tank?

Es wird ordentlich Gas und Gummi gegeben, Motoren heulen auf, von Null auf 100 kommt der Film rasch: „Cars 3: Evolution“ bleibt damit also in der der gut geölten Fahrspur seiner Vorgänger, sucht dabei aber auch Bodenhaftung in einem nostalgisch-verklärten Amerika-Bild. Denn, so die Botschaft des Films: Mag der Formel 1-Zirkus auch noch so glitzernd sein, das wahre Herz schlägt in der Provinz bei rechtschaffenden Autos, die ihr Einspritz-Herz an richtigen Stelle im Motor haben. Also bei Autos, die Country-Musik mögen, sich in Bars mal einen ordentlichen Schluck Motorenöl gönnen oder in Erinnerungen schwelgen.

Ein Umstand, der dem Regiedebütanten Brian Fee Gelegenheit gibt, auch einige antike Wagen vorzuführen. Gleichzeitig wagt er dabei aber auch den Spagat, der neuen Technologie den roten Teppich auszurollen. Was der Untertitel „Evolution“ bereits andeutet.

Und auch wenn der erste Teil der Filmreihe bereits elf Jahre alt ist, verhält sich „Cars“ zu bekannten Vorbildern menschelnder Automobile wie „Dudu“, „ Herbie “ oder „ Knight Rider “ auch hier evolutionär: Schließlich hängt die „Cars“-Reihe allein durch ihre technische Perfektion ihre medialen Oldtimer-Vorbilder mühelos ab. Doch was den Inhalt angeht, wird hier nur mit Kühlwasser gekocht. Insofern wirkt diese hochtourige Asphaltfabel denn doch etwas antiquiert. Technischer Fortschritt deutet sich hier somit lediglich in der perfektionierten Computeranimation an, nicht aber im – wenngleich unterhaltsamen – Kern der Geschichte.