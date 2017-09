Multikulti bei Queen Victoria Feine Ironie: Stephen Frears Film „Victoria und Abdul“

Osnabrück. Die Queen hat einen Inder! Da bekommt die feine Gefolgschaft Stoff zum Tuscheln. Judi Dench brilliert in Stephen Frears Historienfilm „Victoria & Abdul“.

Engländer? Alles Barbaren. Der letzte Beweis liegt in der Existenz von Pudding. Wackelpudding, um genau zu sein. Der wird nämlich zusammengehalten von Gelatine. Und Gelatine ist wiederum nichts anderes als ein Abfallprodukt aus Kalbskuhknochen, wie die Inder Abdul (Ali Fazal) und Mohammed ( Adeel Akhtar) am Rande der Feierlichkeiten des 50-jährigen Thronjubiläums zu Ehren von Queen Victoria erfahren. Kalbskuhknochen! Da kann man als Inder natürlich nur verächtlich die Nase rümpfen.

Eigentlich sind die beiden Männer nur aus einem einzigen Grund um die halbe Welt nach England geschickt worden. Als Abgesandte der Kronkolonie sollen sie der englischen Königin Victoria ( Judi Dench) anlässlich ihres Jubiläums im Jahre 1887 eine kleine Mogulmünze überreichen. Aber nachdem Abdul gleich reihenweise gegen höfische und sonstige Regeln verstößt, verlängert sich der Aufenthalt. Nicht etwa im Kerker bei Wasser und Brot. Sondern für Abdul als persönlicher Kammerdiener ihrer Majestät der Königin.

Die macht keinen Hehl daraus, an dem „furchtbar gut aussehenden“ Mann einen Narren gefressen zu haben. Was den gesamten Hofstaat in helle Aufregung und geschäftige Tuscheleien versetzt. Dann fängt die Queen auch noch an, geflissentlich Urdu zu lernen und holt Abduls Familie an den Hof. Ja, ist denn die Monarchin auf ihre alten Tage völlig meschugge geworden?

„Dieser Film beruht auf wahren Begebenheiten … mehr oder weniger“, witzelt Regisseur Stephen Frears zu Beginn seines neuen Filmes „Victoria & Abdul“. Und so entspinnt sich eine wahrlich unglaubliche Multikulti-Geschichte aus der späten Phase des Viktorianischen Zeitalters, die das Zeug dazu hat, in triefendem Kitsch zu ersaufen. Was jedoch dank Regisseur Frears und Hauptdarstellerin Dench, die bereits gemeinsam „ Philomena „ (2013) gedreht haben, vermieden wird. Hier entwickelt sich nun ein von feiner Ironie und entlarvendem Witz getragenes Porträt der mächtigen Monarchin, das nicht nur mit der Blütezeit des britischen Imperiums kritisch ins Gericht geht, sondern auch Parallelen zu unserer Gegenwart zieht.

Am meisten aber überzeugt der Film dank Hauptdarstellerin Dench, die ihr gewaltiges darstellerisches Potenzial nutzt, um Queen Victoria etwas anders darzustellen, als man sie mehr oder weniger zu kennen glaubt.