Osnabrück. Bodensee ade: Mit „Goldbach“ gibt’s heute Abend den ersten Tatort aus dem Schwarzwald. Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner spielen die Freiburger Ermittler Franziska Tobler und Friedemann Berg. Was taugt das Format?

Schlagzeilen machte der neue Schwarzwald-Tatort bislang vor allem durch einen, der nun gar nicht dabei ist: Late-Night-Legende Harald Schmidt hatte im vergangenen Jahr publikumsträchtig angekündigt, die Rolle des Chefs im Freiburger Kommissariat zu übernehmen, auch schon Fototermine mit den Ermittlern Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner absolviert - und dann im Februar wieder einen Rückzieher gemacht. „Persönliche Gründe“ führte er an. Das kann alles und gar nichts sein – vom Ärger über ein mieses Drehbuch bis zur schlechten Laune nach einem faden Frühstücksbrötchen. Diesen Fall hat bislang noch niemand aufgeklärt. (Harald Schmidt sagt dem Tatort wieder ab)

Die Ermittler: Ins Auge springt erst mal ein Unterschied: Hans-Jochen Wagner überragt mit seiner Größe von 1,88 Meter die Kollegin um stolze 28 Zentimeter, ist also immer ein bisschen früher im Hochschwarzwald angelangt. Ein Unterscheidungsmerkmal ist auch das Temperament: Berg ist eher impulsiv veranlagt, fährt schnell aus der Haut und neigt dann auch zur Grenzüberschreitung. Die Kollegin Tobler hingegen ist zurückhaltender, bedächtiger und einfühlsamer.

Gemeinsam ist beiden das biedere, auffällig unauffällige Outfit – er bevorzugt zur abgetragenen Jeans karierte Hemden, wechselweise kleinkariert und großkariert. Sie trägt Pullover oder Fleecejacke über der Bluse. Die beiden kennen sich seit Jahren und bilden ein eingespieltes Team ohne größere Konflikte. Als Zuschauer hat man das Gefühl, alte Bekannte und nicht ein neues Ermittlerteam zu sehen. Das Privatleben der beiden Ermittler spielt in der ersten Folge nahezu keine Rolle. Nur einziges Mal ist zu sehen, wie Tobler von einem Partner abgeholt wird, der aber nicht mal ein Gesicht bekommt.

Wurzeln im Südwesten

Die Hauptdarsteller: Sowohl Eva Löbau als auch Hans-Jochen Wagner sind seit vielen Jahren bekannte Fernsehgesichter, ohne bislang in der allerersten Reihe gestanden zu haben. Beide haben ihre Wurzeln im Südwesten Deutschlands und bringen damit eine gewisse Authentizität in den Schwarzwald-Tatort. Löbau stammt aus Waiblingen bei Stuttgart, wohnt heute am Fuße des Schwarzwalds und hat sich die Gegend auf teils mehrtägigen Wanderungen erlaufen. Wagner wurde in Tübingen geboren, lebt heute zwar in Berlin, hat aber nach wie vor eine starke Bindung zu seiner Heimat.

Der politisch engagierte Schauspieler, der sich vehement gegen das Freihandelsabkommen TTIP einsetzte, hatte schon vor zweieinhalb Jahren im Interview mit unserer Redaktion bekannt, dass er „sehr gerne“ einen süddeutschen Kommissar spielen würde, weil ihm im Tatort manchmal das Schwäbische fehle. Nun ist dieser Wunsch in Erfüllung geblieben, wobei das Schwäbische nicht gerade aufgewertet wird. (Hier lesen Sie das ganze Interview mit Hans-Jochen Wagner)

Vermisst jemand Harald Schmidt?

Das Team: Hier kann man wirklich von einem Team sprechen. Zwar sind Tobler und Berg die Protagonisten, arbeiten aber eng mit ihrer unaufgeregt und doch bestimmt daherkommenden Chefin Cornelia Harms (Steffi Kühnert) und einer etwa zehnköpfigen Sonderkommission zusammen. Harald Schmidt dürfte hier wohl niemand vermissen.

Der Fall: Im abgelegen Hochschwarzwald-Örtchen Goldbach liegt ein elfjähriges Mädchen erschossen im Wald. Von einem der beiden Nachbarsjungen, mit denen es zum Spielen gegangen war, fehlt jede Spur, der andere gibt sich erschüttert, aber ziemlich zugeknöpft. Entsprechend ist die Stimmungslage der drei Elternpaare, deren Freundschaft auf eine Zerreißprobe gestellt wird. Noch mysteriöser wird der Fall, als in der Nähe des Fundorts der Leiche eine Kiste mit nagelneuen Waffen gefunden wird, in der eine Pistole fehlt. Zumal ganz in der Nähe ein großer Waffenhersteller seine tödliche Ware produziert. Und die Mitglieder des örtlichen Schützenvereins nicht nur mit Sportwaffen schießen.

Keine Ansichtskarte

Regionalität: Vom Bodensee in den Schwarzwald: Neben seinen beiden Stadt-Tatorten in Ludwigshafen und Stuttgart richtet der zuständige SWR den Scheinwerfer auf die touristischen Hotspots im Südwesten. Der Schwarzwald-Tatort ist allerdings alles andere als eine liebliche Ansichtskarte. Die erste Einstellung sagt vieles: Sekundenlang klebt die Kamera auf einem verschneiten Hang – eher raue Natur als einladendes Idyll.

Gedreht wurde im Übergang von Winter zu Frühling, die meisten Szenen unter freiem Himmel. Regisseur Robert Thalheim („Westwind“), ein Tatort-Debütant, sagte seinem Team: „Das Wetter ist einer unserer Schauspieler, eine knorrige alte Theaterlegende. Der macht manchmal, was er will, schenkt uns dafür aber auch große Augenblicke.“ Und so kam’s auch: Manche Szenen entstanden bei 20 Grad, andere im Schneetreiben.

Nichts zum Lachen

Action und Humor: Von beidem keine Spur. Zum Glück, denn angesichts der eher melancholischen Grundstimmung wäre das eine so unangebracht gewesen wie das andere.

Wertung: Tatsächlich ein neuer Tatort, der sich von allen anderen abhebt. Es geht nicht um knisternde Spannung und oberflächlichen Thrill, auch nicht um leichte Unterhaltung. Vielmehr ist „Goldbach“ geprägt von einer neuen Sachlichkeit, die phasenweise geradezu dokumentarische Züge annimmt. Dieser Krimi ist immer auch ein Familiendrama. Ein Psychogramm von Menschen, die mit dem „worst case“ konfrontiert werden. Und ein Blick hinter die Kulissen einer vermeintlich heilen Welt. Nichts für Münster- oder Schweiger-Fans, aber ein neuer Ort auf der Tatort-Landkarte, den man im Blick behalten sollte.

Gute Quote?

Quote: Wie bei jedem neuen Tatort wird die Neugier des Publikums auch diesmal für gute Zahlen sorgen. Unser Tipp: 9,85 Millionen Zuschauer. Zum Schwur kommt’s dann bei der zweiten Folge, die ab Mitte Oktober gedreht wird.

Tatort: Goldbach. Das Erste, Sonntag, 10 Oktober 2017, 20.15 Uhr.