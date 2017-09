TV-Programm am Donnerstag Doku zum Welterfolg „Star Trek: The Next Generation“

Vor 30 Jahren hatte „Star Trek: The Next Generation“ Premiere. Anlass für Tele 5 zu einem Sonderprogramm. Unbedingt sehenswert: William Shatners Dokumentation über die Entstehung der Serie.

Anfangs schien die Science-Fiction-Serie „Star Trek“, in Deutschland bekannt als „Raumschiff Enterprise“, unter keinem guten Stern zu stehen. Die Pilotfolge wurde vom auftraggebenden Sender abgelehnt. Ungewöhnlich genug: Die Verantwortlichen gewährten einen zweiten Versuch. Und der zündete. Zunächst jedenfalls. Nach zwei Staffeln fielen die Quoten, der „Enterprise“ drohte die Verschrottung. Leidenschaftliche Fans verhinderten dies, doch nach der dritten Staffel war das Ende nicht mehr aufzuhalten. Ab da stand es der Produktionsfirma frei, die gedrehten Folgen eigenständig zu vermarkten. In den USA wie auch im Ausland. Dann geschah das zweite Wunder: Die Serie wurde Kult.

In den 1960ern und 1970ern wurde das TV-Angebot in den USA von drei großen Senderketten bestimmt, Zusammenschlüssen regionaler Stationen, die zur Prime-Time ein gemeinsames Programm ausstrahlen. In dieser Zeit fasste die Produktionsfirma Paramount den Plan, eine vierte Senderkette aufzuziehen. Die „Star Trek“-Ur-Serie und eine projektierte Fortsetzung sollten als Aushängeschild dienen. Die Pläne zerschlugen sich, weil Paramount die Sendergründung vorerst aufgab.

„Star Trek“ wanderte ins Kino ab und war auch dort erfolgreich. In den 1980ern kam erneut der Gedanke auf, „Star Trek“ als Serie im Fernsehen fortzuführen. 1987 hatte „Star Trek: The Next Generation“ Premiere, bis dahin aber eine Fülle an Turbulenzen durchlaufen, die mit Ausstrahlungsbeginn längst kein Ende fanden.

Eben diesen Vorgängen widmet sich William Shatner, unvergesslich geworden als Darsteller des Captain Kirk, in der von ihm selbst produzierten, verfassten und inszenierten Dokumentation „Chaos on the Bridge“ – Chaos auf der Brücke. Der Titel spielt an auf die Brücke des Raumschiffes „Enterprise“, meint aber die leitenden Köpfe der Produktion. Bei dieser Serie war Gene Roddenberry, der Erfinder der „Star Trek“-Welt, wieder an Bord, nachdem man ihm zeitweilig die Zuständigkeit entzogen hatte. Zeitzeugen zufolge war Roddenberry kreativ und gebildet, zugleich unberechenbar und noch dazu zeitweilig alkoholkrank. Es kam zu mannigfachen Streitigkeiten innerhalb des Stabes. Wieder grenzt es an ein Wunder, dass die Serie überhaupt auf Sendung ging. Und noch dazu ein Welterfolg wurde.

William Shatner weiß die teils komplexen Vorgänge ideenreich umzusetzen. Er tritt selbst als Interviewer auf und befragt Beteiligte – Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Denise Crosby, Gates McFadden, die alle ihre eigenen Probleme mit den Produzenten hatten. In einer Szene bekennt Shatner, dass es ihn schmerzte, jemand anderen in der Rolle des „Enterprise“-Kommandanten zu sehen.

Nicht alle erwähnten Personen standen als Gesprächspartner zur Verfügung. Gene Roddenberry ist 1991 verstorben, andere mochten der Anfrage wohl nicht Folge leisten. Shatner behilft sich in solchen Fällen mit gut gemachten Zeichentricksequenzen, die die beschriebenen Ereignisse illustrieren. Das Mittel funktioniert hervorragend, macht den Film lebhafter und abwechslungsreich.

Die originelle Dokumentation wendet sich keineswegs nur an leidenschaftliche „Star Trek“- oder Science-Fiction-Fans, sondern an alle, die an seriellen Erzählungen und der Film- und Fernsehproduktion generell interessiert sind. Denn diesbezüglich kursieren viele Irrtümer und Illusionen, namentlich was den Rang des Autors betrifft. Schwärmische Vorstellungen von grenzenlosen Freiheiten werden hier rigoros ausgeräumt. Selbst ein „Starautor“ wie Gene Roddenberry musste sich Einschränkungen gefallen lassen. Auch heute noch kann ein Serienerfinder kurzerhand geschasst werden, wie der Fall Frank Darabont zeigt. Darabont schuf die Erfolgsserie „The Walking Dead“. Was die Produktionsfirma nicht hinderte, ihn nach einem Disput zu entlassen und die Herstellungsleitung in andere Hände zu geben.