Kanadische Serie Gesellschaftsdrama und Thriller: „Unerwünscht“

Osnabrück. Die kanadische Serie „Unerwünscht“ (Arte, Do., 1-3/10, 20.15) entwickelt sich auf raffinierte Art und Weise vom Gesellschaftsdrama zum spannenden Thriller.

Als die Mittvierzigerin Sarah Dembski (Macha Limonchik) im kanadischen Provinznest Fatale Station (so auch der Originaltitel der zehnteiligen Serie „Unerwünscht“) auftaucht und dort sesshaft werden möchte, stößt sie auf spontane Ablehnung. Insbesondere der einflussreichen Matriarchin Jean O’Gallagher (Micheline Lanctôt) ist die Fremde ein Dorn im Auge. Sarah sieht nicht nur gut aus und droht, den Männern die Köpfe zu verdrehen. So eine Person könnte auch die ganze Dorfgemeinschaft aus dem Gleichgewicht bringen. Noch wissen die Einwohner nicht, dass Sarah eigentlich Marie heißt und sich in Fatale Station vor einem brutalen Psychopathen verstecken möchte.

Natürlich sieht man sich als Zuschauer schon bald in der Ahnung bestätigt, dass die Fremde den Ort nicht zufällig ausgesucht hat. Aber dank der raffinierten Erzählweise, die das Drama immer mehr in Richtung Thriller lenkt, tragen auch einige eher vorhersehbare Wendungen zur Spannung bei. Regisseur Rafaël Ouellet und Drehbuchautor Stéphane Bourguignon gelingt dabei der Spagat zwischen einem konfliktreichen Gesellschaftsdrama, das auch Themen wie Naturschutz und die Beziehung zu den Ureinwohnern nicht ausspart, und einem Thriller auf hohem Niveau.

Wertung: 5 von 6 Sternen.