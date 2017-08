TV-Programm am Dienstag Spannender, brutaler Thriller: Tod in Sevilla

Osnabrück. Spannend aber steril ist der vierte Fall um Javier Falcón (Juan Diego Botto) nach dem Buch von Robert Wilson: Tod in Sevilla, 1. August, 23.15 Uhr, ZDF.

Chefinspektor Javier Falcón (Juan Diego Botto) darüber, dass er ermitteln soll. Dabei sieht doch zunächst alles aus, wie ein tödlicher Verkehrsunfall: Ein Auto hat sich überschlagen, der Fahrer hat nicht überlebt. Doch der Zuschauer weiß von Anfang an mehr: Es geht um die russische Mafia, in die auch der tote Autofahrer verstrickt ist. Wendungsreich, spannend und brutal geht es in diesem Thriller zur Sache, der zugleich seltsam steril wirkt: Die deutsche Synchronisation ist nicht gelungen. Manche der Stimmen wirken emotionslos, andere künstlich überladen.

Doch wem es möglich ist, das beiseite zu lassen, der wird von einer Geschichte unterhalten, dessen Stränge sich bis zum Finale mehr und mehr verweben. So wird Javier Falcón von seinem guten Freund Yacub (Alberto San Juan) um Hilfe gebeten. Er hatte sich undercover in eine islamistische Terrorzelle eingeschleust, die nun auf seinen Sohn zugreift. Zudem wird der kleine Sohn von Falcóns Freundin Consuelo (Paz Vega) entführt, um Falcón von seinen Ermittlungen abzuhalten. Der Thriller ist die Verfilmung des vierten Teils der Javier-Falcón-Reihe von Robert Wilson für das Kino. So sind auch die Bilder komponiert, die die durch die Stimmen verursachte Distanz noch unterstützen.