Produktplatzierung auf Youtube und Co Für Kinder schwer zu erkennen: Schleichwerbung in Sozialen Medien

Immer wieder beleuchtet die Medienpädagogik die Nutzung neuer Medien durch Kinder und Jugendliche. Die Landesmedienanstalten und die Initiative „Schau hin!“ widmen sich nun dem Thema Schleichwerbung und Produktplatzierung in den Sozialen Netzwerken.

Ob Kosmetikartikel, PC-Spiele oder Elektronikware – das Testen, Bewerten oder auch nur Nutzen von Produkten durch beliebte Youtuber oder Instagram-Nutzer ist für Hersteller längst eine echte Alternative zur herkömmlichen Werbung geworden. Die durch Vertrauen und Authentizität bestimmte Beziehung zwischen den sogenannten Influencern (‚Beeinflusser‘) und ihren Abonnenten, Fans und Followern ist für Werbetreibende von unschätzbarem Wert. Umso stärker verschwimmen auf den Internet-Plattformen die Grenzen zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung.

„Kinder und Jugendliche sind empfänglich dafür, wenn ihre Idole Produkte empfehlen,“ erklärt Mediencoach Kristin Langer von der Initiative „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“ des Bundesfamilienministeriums mit den Sendern Das Erste und ZDF sowie TV Spielfilm. „Dabei merken sie oft nicht, dass dies bezahlte Werbung ist. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern darüber aufklären und zu einer gesunden Skepsis ermutigen,“ so Langer. Diese Aufklärung setzt allerdings voraus, dass die Eltern Schleichwerbung oder Produktplatzierung erkennen können.

Sind Produkte in die redaktionellen Inhalte eines Videos eingebettet, handelt es sich um Produktplatzierung. Bei einem Produktwert von über 1000 Euro muss diese als solche gekennzeichnet werden, wie eine Handreichung der Landesmedienanstalten ausführt. Schleichwerbung liegt vor, wenn eine solche Kennzeichnung von Werbung nicht stattfindet. So musste sich das erfolgreiche Youtube-Trio Y-Titty 2014 Vorwürfen des SWR stellen Produkte von Coca-Cola, McDonalds oder Samsung präsentiert zu haben, ohne dies ausreichend als kommerzielle Zusammenarbeit mit den Firmen zu kennzeichnen. Der Youtuber „Flying Uwe“ wurde jüngst sogar zu einem Bußgeld von 10500 Euro verdonnert, weil er Videos, in denen er Produkte als positiv bewertet, nicht als Dauerwerbesendung gekennzeichnet hat.

Für Youtuber ist das Sponsoring eine wichtige Einnahmequelle, da die Beteiligung an den Klickzahlen durch Youtube allein für eine Finanzierung der Tätigkeiten mitunter nicht ausreicht. Das führt etwa der Games-Experte Fabian Siegismund in einem Video aus, das er in Kooperation mit „Schau hin!“ in der Formatreihe „The Walking Dad“ erstellt hat. „Schau hin!“ zeigt damit selbst, wie effizient die Mechanik ist, eigene Inhalte über Idole an die Zielgruppe zu bringen.

Doch Kinder und Jugendliche sind nicht mehr nur Empfänger digitaler Medien, sondern auch Macher. So wendet sich der Leitfaden zu Werbung in den Sozialen Medien der Landesmedienanstalten direkt an die Heranwachsenden und nimmt sie als Medienproduzenten in die Verantwortung. Der Flyer erklärt schrittweise und leicht verständlich, was zu tun ist, wenn man auf Youtube, Instagram oder Facebook Produkte in seine Beiträge einbettet. Youtube selbst bietet dazu eine Anleitung, die kürzlich um ein weiteres Tool zur Kenntlichmachung von werblichen Inhalten erweitert wurde. Auch Instagram will nachziehen und künftig Werbe-Posts als „bezahlte Partnerschaft“ kenntlich machen.

Trotzdem liegt die Verantwortung für die Kennzeichnung letztlich beim Produzenten der Inhalte. Und ob ein Sponsoring zwangsläufig zu einer tendenziösen Darstellung eines Produktes führt, stellt Fabian Siegismund zurecht in Frage. Da bleibt nur die Kombination aus Vertrauen und Transparenz.

Wer Schleichwerbung entdeckt, kann das direkt dem Plattformbetreiber, den Landesmedienanstalten oder auf internet-beschwerdestelle.de melden.