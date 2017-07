TV-Kritik zur 3sat-Doku Auf den Spuren der Pioniere: „Chamissos Schatten“

Osnabrück. Mit ihrer aufwendigen Reisedokumentation „Chamissos Schatten“ (Montag, 31. Juli, 3sat) lädt Regisseurin Ulrike Ottinger zu einer abenteuerlichen Entdeckungsreise ein. Ein besonderes Fernseherlebnis, leider mit unangemessenem Sendetermin.

Das Fernweh packte Ulrike Ottinger schon in ihrer Kindheit. Sie studierte Landkarten exotischer Länder, wanderte mit dem Zeigefinger von Ort zu Ort. Für die heute 75-Jährige wurde die Fremde zum zentralen Thema ihrer Kunst. Ihre Spiel- und Dokumentarfilme tragen Titel wie „Johanna D’Arc of Mongolia“, „Taiga“, „Die koreanische Hochzeitstruhe“. 2014 nahm die Malerin, Fotografin, Hörspielautorin, Theaterregisseurin ein weiteres ambitioniertes Projekt in Angriff: eine Reise auf den Spuren Adelbert von Chamissos (1781–1838). Der französisch-deutsche Dichter und Naturforscher gehörte von 1815 bis 1818 einer Expedition an, die ihn per Segelschiff einmal um den Erdball führte. Finanziert durch den russischen Grafen Rumjanzew, sollten die Entdecker vor allem die Nordwestpassage finden, die Seereisen zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean beträchtlich verkürzt hätte.

Ein Mammutunternehmen

Auch Ulrike Ottinger war per Schiff unterwegs, aber ihre Reisezeit reduzierte sich auf drei Monate. Immer noch ein Mammutunternehmen. Als Ergebnis entstand ein zwölfstündiger Dokumentarfilm, der sich in drei Kapitel teilt und erstmals im April dieses Jahres im Rahmen der Documenta 14 in Athen aufgeführt wurde. 3sat zeigt den ersten Teil, der drei Stunden umfasst und nach Kamtschatka, Alaska, auf die Aleuten führt. Ottingers Absicht, ihrem Film vorangestellt: den Ideen und Reiserouten der Seefahrer und Entdecker zu folgen und das „Erlebte umzusetzen in einer Kombination von Ethnologischem und Künstlerischem, Vergangenem und Gegenwärtigem“. Dieses Vorhaben ist ihr geglückt.

Ein Fernsehereignis

„Chamissos Schatten“ ist ein Fernsehereignis und auch ein Fernseherlebnis, sofern es gelingt, sich vom eingefahrenen Sehverhalten zu lösen. Ulrike Ottinger gewährt ihrem Publikum mehr Zeit, als man heute von Reportagen und Dokumentationen gewohnt ist. Deren Tempo wird bestimmt von der Angst, die Zuschauerschaft zu verlieren, wenn nicht in schnellem Takt neue Reize serviert werden. „Chamissos Schatten“ bildet den Gegenentwurf zu dieser Machart. Ottinger entschied sich für lange Einstellungen und ruhige Schwenks, oft nur mit Originalton unterlegt. Das Plätschern der Wellen, der Wind, Arbeitsgeräusche. Naturaufnahmen paaren sich mit Bildern vom gewöhnlichen Alltag der Menschen. Einige geben Auskunft über sich, ihre Familie, die Geschichte ihrer Völker.

Aus dem Off lesen renommierte Schauspieler wie Hanns Zischler, Burghart Klaußner und Thomas Thieme Originaltexte der Weltenbummler Alexander von Humboldt, Georg Wilhelm Steller, Reinhold und Georg Forster, Chamisso. Die kontemplativen Bilder verbinden sich gleichsam mit gehobener Hörbuchqualität. Chamissos Schilderungen sind streckenweise von ganz eigener Komik, so wenn er beschreibt, wie die Gäste in Petropawlowsk-Kamtschatski höflicherweise mit jedem Anwesenden anstoßen mussten – „so dass der Gläser Weines sehr viele wurden“. Hat man sich an die Erzählweise gewöhnt – das geht ganz schnell –, kommt einem das sonstige TV-Programm plötzlich hektisch vor.

Eine Geduldsprobe

Die Geduldsprobe lohnt. Dem Betrachter werden beeindruckende Landschaftsaufnahmen ebenso geboten wie rare Naturphänomene. Das übermütige Spiel possierlicher Seeotter, der nüchterne Alltag in einer Fischfabrik, halb im Nebel verschwindende Büffel, rostige Überreste von Schiffen und einer alten Eisenbahn aus Goldgräberzeiten bleiben in Erinnerung. Selten wird der Blick gelenkt, die bruchlosen Einstellungen sind eine Einladung, in den panoramischen Bildern eigene Entdeckungen zu machen, mit den Augen spazieren zu gehen.

„Chamissos Schatten“ ist eine Besonderheit im Angebot, die eine attraktive Sendezeit verdient hätte. 3sat legt die Anfangszeit unverständlicherweise auf 22.30 Uhr – fast schon ein Affront gegen Autorin und Publikum.

