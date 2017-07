Heute Abend auf Arte Faszinierend: TV-Dokumentation „Queen behind the Rhapsody“

Osnabrück. „Bohemian Rhapsody“ war 1975 der Durchbruch für Freddie Mercury und Queen. Arte erzählt die Geschichte am Freitag, 28. Juli 2017, um 21.50 Uhr in einer faszinierenden Dokumentation.

Mit dem Namen Queen verbinden sich eine der schillerndsten Figuren und einer der faszinierendsten Songs der Rock-Geschichte: Freddie Mercury, der charismatische Sänger und Songwriter der Band, und „Bohemian Rhapsody“, jenes Stück, das ihr 1975 zum kometenhaften Aufstieg in den Olymp verhalf.

Doch es gab auch eine Zeit vor „Bohemian Rhapsody“. Eine Phase, in der Freddie Mercury auf dem Markt Schals verhökerte und vor dem Spiegel Mick Jagger nachahmte. In der die Band beim Tanztee im Pflegeheim spielte, vor drei Leuten im Publikum auftrat und trotz erster Erfolge von raffgierigen Managern mit 20 Pfund pro Woche abgespeist wurde. Diese Zeit wird in der brillanten Doku von Simon Lupton und Rhys Thomas anhand zahlreicher alter Interviews und Konzertaufnahmen noch einmal lebendig.

Plötzlich Superstars

Sie dauerte bis zu jenem Tag, an dem „Bohemian Rhapsody“ und das dazugehörigen Album „A Night at the Opera“ alles anders machten, die Band und vor allem der vor über 25 Jahren verstorbene Freddie Mercury zu weltweit gefeierten Superstars aufstiegen. Der Geschichte dieses Songs gehört die zweite Hälfte eines Films, der vor allem eins ist: Für Queen-Fans ein Muss, für alle anderen Musikfreunde ein Genuss.

Ein noch sehr jungenhaft aussehender Freddie Mercury erklärt darin, warum der erste von vielen Queen-Tophits eine derart genial komplexe Nummer geworden ist, in der man mehr entdecken kann als auf ganzen Platten anderer Bands: „,Bohemian Rhapsody‘ bestand eigentlich aus drei Songs, die ich zu einem verbinden wollte.“

„Perverse Zuversicht“

Die Plattenfirma stand dem Song extrem skeptisch gegenüber und wollte ihn gar nicht als Single veröffentlichen, doch Mercurys Dickkopf setzte sich durch. Gitarrist Brian May erklärt heute dazu: Wir hatten diese perverse Zuversicht, dass die Menschen unsere Visionen verstehen, und deswegen haben wir ganz bewusst nicht die kommerzielle Richtung eingeschlagen.“

Mit dem Ergebnis, dass sich die Scheibe über fünf Millionen mal verkaufte und auch mehr als 40 Jahre nach ihrer Veröffentlichung zahllosen Musikfans ins Gedächtnis eingebrannt ist. In die Musikgeschichte ging „Bohemian Rhapsody“ aber auch ein, weil das von der Band dazu gedrehte Video wohl das erste überhaupt war, dass die Verkaufszahlen einer Platte in die Höhe katapultierte.

Mit Elton John und Axl Rose

Die Zuschauer bekommen aber nicht nur den einstigen Queen-Sänger als Interpreten von „Bohemian Rhapsody“ zu sehen, sondern auch Ausschnitte aus dem „Freddie Mercury Tribute Concert“ von 1992, als zwei so grundverschiedene Musiker wie Elton John und Axl Rose den Song gemeinsam sangen. Und sie erfahren, dass bis heute keines der überlebenden Bandmitglieder weiß, was Mercury mit dem Text des Songs eigentlich sagen wollte. Er hat bis zu seinem Tod nie darüber gesprochen – und offenbar hat ihn auch niemand danach gefragt.

Wertung: 6 von 6 Sternen