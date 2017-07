Italienische Serie im BR Terence Hill spielt einen Spürhund in „Die Bergpolizei“

Osnabrück. Aktuell wird mit dem Kinofilm „Sie nannten ihn Spencer“ seinem langjährigen Spielpartner ein Denkmal gesetzt – nun ist Terence Hill wieder im deutschen Fernsehen zu sehen, in der italienischen Serie „Die Bergpolizei“.

Berge und Krimi – eine Mischung, die im deutschen Fernsehen schon weidlich bespielt wurde. Doch „Die Bergpolizei“ ist ein Import aus Italien, obwohl der Originalschauplatz im Südtiroler Hochpustertal überwiegend deutschsprachig ist. Terence Hill, den die meisten Zuschauer wohl als „Nobody“ oder als den Blauäugigen an der Seite von Bud Spencer kennen, dürfte mit der Verständigung das geringste Problem gehabt haben, denn er spricht fließend Deutsch. Während seiner Grundschulzeit lebte er in Sachsen, seine Mutter stammt aus Dresden. Seinen späteren Filmpartner Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer, lernte Hill, der gebürtig Mario Girotti heißt, in der Schwimmmannschaft kennen, der beide angehörten. Dort wurde er auch für den Film entdeckt und spielte bereits mit zwölf Jahren seine erste Rolle. Nachdem er – noch unter seinem bürgerlichen Namen - in mehreren Karl-May-Verfilmungen mitgewirkt hatte, wechselte er Ende der 60er-Jahre zum Italowestern.

Einmal Cowboy, immer Cowboy

Das Western-Image haftet ihm bis heute an, und damit spielt auch die Titelsequenz von „Die Bergpolizei“: Cowboystiefel, Terence Hill zu Pferd, der einsame Wolf. „Un passo dal cielo“ heißt die Serie im Original, zu Deutsch etwa „Nur ein Schritt bis zum Himmel“. Terence Hill spielt darin Pietro, den Kommandanten der Forstwache in der Gemeinde Innichen. Der Witwer und Ex-Bergsteiger, der seine Frau bei einem Kletterunfall verloren hat, lebt zurückgezogen auf 1.400 Meter Höhe in einem Blockhaus am Pragser Wildsee – eben ganz nah am Himmel. Zu Beginn der Serie teilt sich Pietro den Fokus der Geschichte allerdings mit Kommissar Nappi, der von Neapel nach Innichen versetzt wird - ein Kulturschock für ihn. Der Konflikt Stadt-Land, der auch in diversen deutschen Krimiformaten schon verwurstet wurde, wird hier genüsslich ausgekostet, manchmal ein wenig zu platt. Ein weiterer Konflikt ist der zwischen Ratio und Bauchgefühl. Während Kommissar Nappi nach Vorschrift ermittelt, hat Pietro einen direkteren Zugang zu den Leuten vor Ort und einen sicheren Instinkt, mit dem er der Wahrheit immer auf den Grund geht und hilft, die Kriminalfälle zu lösen.

„Auf den Spuren des Wolfes“

In der Auftaktfolge „Auf den Spuren des Wolfes“ wird Pietro von einem Wolf angegriffen, der zuvor eine junge Frau getötet haben soll. Doch Pietro glaubt nicht daran. Nappi hingegen glaubt nicht, dass Pietro ganz unschuldig am Unfalltod seiner Frau ist.

Im italienischen Fernsehen liefen bereits vier Staffeln der Serie. Terence Hill bleibt indes auch mit 78 Jahren noch der großen Leinwand treu. Er schrieb und inszenierte den Film „Sie nannten sie Maryam“, in dem er einen Mann spielt, der auf seiner Harley Davidson in der Einsamkeit der spanischen Wüste von Almeria der jungen Lucia begegnet. Im März startete der Film in den italienischen Kinos. Auf den Pfaden seiner deutschen Vergangenheit wandelte Hill zuletzt in den 90ern, als er Geld für eine Freibadrutsche im sächsischen Lommatzsch spendete, wo er in den 40er Jahren lebte. 2011, als „Die Bergpolizei“ startete, wurde das Terence-Hill-Freibad allerdings wegen Baumängeln geschlossen, auf dem Gelände soll nun eine Verkehrsschule entstehen.

Heute lebt Terence Hill - zurückgezogen wie Forstpolizist Pietro – auf einer Ranch in Massachusetts, mit seiner Frau Lori Zwicklbauer-Hill, einer bayrischstämmigen Amerikanerin, die als Dialogtrainerin am Set von „Gott vergibt, Django nie!“ (1967) arbeitete. Für diesen Film nannte er sich auch zum ersten Mal Terence Hill.