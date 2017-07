Wiederholung heute Abend Stuttgarter Tatort „HAL“: Will uns die ARD veräppeln?

Osnabrück. Die ARD wiederholt heute Abend den Stuttgarter Tatort „HAL“ mit Richy Müller und Felix Klare. Und das wirft Fragen auf.

Was ist denn da los? Will uns die ARD veräppeln? Oder sind Richy Müller und Felix Klare etwa am Ende? Wenn das Erste am Sonntagabend den Stuttgarter Tatort „HAL“ zeigt, ist seit der Erstausstrahlung des Krimis am 28. August 2016 nicht mal ein Jahr vergangenen und – vor allem – hat es keinen einzigen neuen Stuttgarter Tatort gegeben. Das kann man wohl als Armutszeugnis bezeichnen. Oder wäre Abstellgleis der bessere Begriff? (Mehr dazu am Ende des Textes)

Im vergangenen Jahr war „HAL“ der spannendste Tatort überhaupt – zumindest bis zu seiner Ausstrahlung. Ein Tatort, der in der Zukunft spielt, das versprach eine Menge. Aber längst nicht alles wurde dann eingelöst. Denn „HAL“ war nicht nur ziemlich kompliziert, sondern auch nur mäßig spannend. Und das Publikum ging auch nicht gerade steil: Gerade mal 7,43 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil von 23,7 Prozent war auch nicht berauschend.

Beim Sex erstickt

Im „Zukunfts-Tatort“ beginne es so konventionell wie in vielen Tatort-Folgen zuvor, hieß es in unserer Rezension zur Erstausstrahlung. Der Inhalt: Ein „Hänschen klein“ vor sich hin pfeifendes Mädchen entdeckt die im Neckar treibende Leiche einer jungen Frau. In der nächsten Szene wird der Software-Entwickler und Internet-Unternehmer David Bogmann (Ken Duken) von den Stuttgarter Kommissaren Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) beim Tontaubenschießen festgenommen. Von seiner IP-Adresse aus ist ein sogenanntes Snuff-Video ins Internet gelangt, auf dem zu sehen ist, wie eine junge Frau beim Sex mit einer Plastiktüte erstickt wird. Es ist die Tote aus dem Neckar.

Elena Steimle war zwar eigentlich Schauspielschülererin, ihren Lebensunterhalt aber verdiente sie sich mit eigenwilligen Nebenjobs: Sie verdingte sich als Callgirl bei einem Online-Escortservice namens „Love Adventure“. Und sie war Probandin in Bogmanns Firma „Bluesky“, die er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Mea Welsch (Karoline Eichhorn) betreibt. Dort hat Bogmann ein sich selbst weiterentwickelndes sogenanntes Social Analysis Programm entwickelt, das Menschen genauestens analysiert und Prognosen darüber abgibt, wie diese sich künftig verhalten werden und ob von ihnen eine Gefahr ausgeht.

Antlitz eines Affen

Der „Main Character“, also das Sprachrohr von Bluesky, heißt Judy, sein Antlitz ist einem Affen nachempfunden und auf den Bildschirmen des Unternehmens allgegenwärtig. Judy pfeift wie das eingangs erwähnte Mädchen auch gerne „Hänschen klein“, aber dieser Affe ist alles andere als naiv.

Vielmehr ist Judy offenbar auf dem besten Weg, sich von seinen Schöpfern loszusagen und den Spieß umzudrehen, also die Kontrolle zu übernehmen. Hat der Affe seinem Entwickler nun sogar einen Mord untergeschoben? Judy soll der digitalen Gefahr in den Augen der Zuschauer ein Gesicht geben, wirkt allerdings über weite Strecken wie eine Witzfigur.

Schwer zu begreifen

Klingt kompliziert? Ist es auch. Selbst Felix Klare als Darsteller des Kommissars Sebastian Bootz räumte damals im Gespräch mit unserer Redaktion ein, dass vor allem ältere und weniger internetaffine Zuschauer Verständnisprobleme haben könnten. Aber: „Es gehört ja auch zum Thema, zur Arbeit von Niki Stein (Drehbuch und Regie) und der Message des Films, dass alles sehr undurchsichtig geworden und schwer zu begreifen ist.“

Selbst für ihn als vergleichsweise jungen Menschen sei es beim Dreh nicht immer einfach gewesen: „Wir Schauspieler mussten mehrfach fragen: ,Wie ist das jetzt gemeint?‘.“ Dem Publikum gab Klare damals den Rat: „Wer nicht alles versteht, sollte sich zurücklehnen und genau das auf sich wirken lassen.“ Angst und bange kann dem Zuschauer in jedem Fall werden, denn je länger man zusieht, umso mehr beschleicht einen das Gefühl, in eine wirklich nicht allzu ferne Zukunft zu blicken, in der die totale Überwachung zum Alltag geworden ist.

Überwachen uns Computer?

Für Niki Stein ist der Titel dieses Krimis „wie auch mehrere kleine Bildzitate im Film eine Verbeugung vor dem großen Stanley Kubrick, der ja schon vor fast 50 Jahren in ,2001: Odyssee im Weltraum‘ den Konflikt Mensch-Computer erzählt hat. Sein Computer hieß HAL, abgeleitet von IBM – jeweils der Buchstabe davor.“

Seinen Krimi hat Stein an der Schnittstelle von Gegenwart und Zukunft angesiedelt: „De facto ist es längst Realität, dass Computer uns überwachen, manipulieren und für uns entscheiden.“ Hinzu komme, „dass wir es inzwischen mit selbstlernenden Programmen und Algorithmen zu tun haben, die sich ständig verbessern. Wir selber füttern diese Maschinen durch unser sorgloses Datenverhalten permanent mit immer neuen Informationen über unser Verhalten, Denken, Fühlen. Wir sind gerade dabei, unsere Souveränität zu verlieren und merken das noch nicht mal.“

Was soll der Tango?

Das alles ist tatsächlich interessant, brisant, geradezu gruselig und dürfte in nicht allzu ferner Zukunft zu den großen Themen gehören, die uns beschäftigen. Wobei sich Stein für seinen Film gerne selbst modernster Technik bediente und am Computer ein Bauwerk, das eigentlich in der Nähe von Offenburg steht, visuell an den Stuttgarter Flughafen versetzte. Das, so der Regisseur, habe er ganz bewusst gemacht, denn: „Kein Bild ist verlässlich, nichts echt.“

Alles schlüssig, alles nachvollziehbar. Doch warum Niki Stein dann die Staatsanwältin Álavarez mit ihrem neuen Referendar im Büro Tango tanzen lässt, bleibt sein Geheimnis. So eine Szene ist weder „near future“ noch lustig und erst recht kein Beitrag zum Thema. Sondern nur grober Unfug. Leider ist es nicht die einzige Szene, die diesen eigentlich guten und wichtigen „Tatort“ ein wenig verwässert.

Neue Folge am 10. September

Und was ist nun mit dem Stuttgarter Tatort-Team, das sich so rar gemacht hat? Auf Anfrage unserer Redaktion sagte eine Sprecherin des zuständigen SWR, die lange Pause habe mit Produktionsabläufen, der Verfügbarkeit von Schauspielern und ähnlichen Gründen zu tun. Von Abnutzungserscheinungen also keine Spur. Und tatsächlich: Nach der großen Tatort-Sommerpause gibt es ein Comeback – und zwar gleich ein doppeltes: Voraussichtlich am 10. September zeigt das Erste den neuen Stuttgarter Tatort „Stau“ von Dietrich Brüggemann. Und Mitte Oktober gibt‘s mit dem Tatort „Der rote Schatten“ von Dominik Graf gleich einen Nachschlag aus Stuttgart - ebenfalls eine Erstausstrahlung. Insgesamt, so die Sprecherin, bleibe es bei zwei Tatort-Erstausstrahlungen aus Stuttgart pro Jahr.

Am nächsten Sonntag wiederholt das Erste den Dortmunder Tatort „Hundstage“ von 2016.