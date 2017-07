Willy Brandt drückte roten Knopf 50 Jahren Farbfernsehen: Zum Start gab‘s eine Panne

Osnabrück. Seit 50 Jahren gibt es in Deutschland das Farbfernsehen. In einer sechsteiligen Serie zeigen wir heute und in den nächsten Wochen Höhe- und Tiefpunkte, Entwicklungen und Prognosen auf.

Wenn Politiker auf rote Knöpfe drücken, hat das für die Menschen nicht immer segensreiche Auswirkungen. Am 25. August 1967 um 10:57 Uhr aber freuen sich die Deutschen: Bei der Funkausstellung in Berlin drückt der damalige Vizekanzler und Außenminister Willy Brandt (SPD) auf einen roten Knopf, der nichts anderes ist als eine billige Attrappe, und gibt damit den Startschuss für das Farbfernsehen in Deutschland.

Dass dies nur ein symbolischer Akt ist, wird jedoch schon vorher deutlich, denn einige Sekunden bevor der SPD-Politiker den Knopf überhaupt berührt, ist das Bild schon farbig. Ein übereifriger Techniker im Übertragungswagen hat den Hebel zu früh umgelegt – eine Panne, die den meisten Zuschauern verborgen bleibt. Denn am Tag der Umstellung gibt es im gesamten Bundesgebiet gerade mal 6000 Farbfernseher, denen über 13 Millionen Schwarz-Weiß-Geräte gegenüberstehen.

Bunter Abend

So wird es auch nur für die wenigsten Zuschauer ein bunter Abend, als sieben Stunden nach Brandts Knopfdruck die erste in Farbe ausgestrahlte Fernsehshow „Der goldene Schuß“ mit Vico Torriani über die Bildschirme flimmert. Dennoch: Dass eine Sendung - wie die Übertragung von der Funkausstellung – in schwarz-weiß beginnt und in Farbe endet, hatte es noch nicht gegeben.

Es ist eine bewegte Zeit in Deutschland. In Bonn führt Kurt Georg Kiesinger (CDU) als Bundeskanzler eine große Koalition, erhöht die Tabaksteuer und beschließt die Duldung der DDR-Flagge im gesamtdeutschen Sportverkehr. Heinrich Lübke (CDU) ist Bundespräsident und auf den Straßen demonstrieren Studenten gegen Schah und Vietnam-Krieg. Eintracht Braunschweig wird zum ersten und bislang einzigen Mal deutscher Fußballmeister,

International ein alter Hut

Da kommt die Einführung des Farbfernsehens für die Deutschen wie ein technischer Quantensprung, vergleichbar mit den ersten Mobiltelefonen, die sich Jahrzehnte später zu den Festnetzgeräten gesellen, oder mit dem Wechsel vom Handy zum Smartphone. International gesehen ist das Farbfernsehen allerdings eher ein alter Hut. In den USA gab es schon seit 1954 bunte Bilder in allerdings anfälliger NTSC-Technik und Ende der Fünfzigerjahre hatten die Franzosen das SECAM-System entwickelt und bereits in die Sowjetunion verkauft. Die Deutschen hingegen warten noch und setzen schließlich auf das technisch überlegene, von Walter Bruch bei AEG-Telefunken entwickelte PAL-System.

Wie später bei den modernen Telefonen, muss man tief in die Tasche greifen, wenn man von Anfang an dabei sein will. Die Hersteller haben sich zwar hinter verschlossenen Türen auf einen Einführungspreis von 2500 D-Mark für einen Farbfernseher einigen wollen, mehr als halb so viel wie für einen neuen VW Käfer. Sie müssen aber wenig später mit ansehen, wie Neckermann ein Gerät für 1840 Mark anbietet – immer noch ein stolzer Preis, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 50 Jahre später ein Flachbildfernseher für deutlich weniger Geld zu haben ist. Immerhin beruhigt Loriot die Zuschauer mit dem Hinweis, dass die möglicherweise an der Unterseite des neuen Fernsehers austretenden Farbreste für Mensch und Tier ungefährlich seien.

Holpriger Start

Aller Anfang ist holprig. Nachdem die Sendeanstalten sich für die Umstellung aufs Farbfernsehen finanziell verausgabt haben – allein die ARD investiert 160 Millionen Mark – fehlt das Geld, um fortan nur noch Farbsendungen zu produzieren. Aus Kostengründen werden daher zunächst nur acht Stunden Programm täglich in Farbe ausgestrahlt. Die „Tagesschau“ bleibt bis Ende März 1970 schwarz-weiß, auch Sportübertragungen müssen bis Anfang der Siebziger auf Farbe verzichten.

Dann aber ist es ausgerechnet der Sport, der dem Farbfernsehen zum Durchbruch verhilft: Die Olympischen Spiele 1972 in München und die Fußball-WM 1974 in der Bundesrepublik lösen einen regelrechten Run auf die modernen Geräte aus. Da erscheint es wie ein Anachronismus, dass ausgerechnet der spätere Fußball-Weltmeister von 1974 – die deutsche Mannschaft – in schwarz-weiß spielt.

Zeit für Legenden

Es ist die Zeit, in der im Fernsehen spätere Legenden aus der Taufe gehoben werden, doch längst nicht alle in Farbe. Am 20. Oktober 1967 löst Eduard Zimmermann erstmals in seiner ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“ mit Hilfe fahndungsfreudiger Zuschauer Kriminalfälle, muss aber noch bis 1975 auf die Farbe warten. Völlig farblos bleibt sogar die legendäre Krimireihe „Der Kommissar“ im ZDF – alle 97 Folgen, die zwischen 1969 und 1976 ausgestrahlt werden, sind in schwarz-weiß gedreht. Ganz im Gegensatz zum „Tatort“ im Ersten, der seit 1970 und bis heute farbig über die Bildschirme flimmert.

Farbenfroh geben sich die Sender vor allem bei ihren Shows. Ob „Wünsch Dir was“, das ab 1969 von Dietmar Schönherr und Vivi Bach im ZDF präsentiert wird, „Drei mal Neun“ mit Wim Thoelke (ZDF, ab 1970), „Dalli Dalli“ mit Hans Rosenthal (ZDF, ab 1971) oder „Guten Abend, Nachbarn“ mit Hans-Joachim Kulenkampff (Das Erste, ab 1971) – hier wird es dem Publikum bunt. Am Ende sind es wohl Sport und Show, die dem Farbfernsehen in Deutschland einen Weg bereiten, auf dem es längst keine Rückkehr mehr gibt.

In der nächsten Folge geht es um die Jahre 1977 bis 1986.