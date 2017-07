Vorschau auf „Die Gerechtigkeit der Königin“ Game of Thrones Staffel 7: Wer trifft wen in Folge 3?

Osnabrück. In der siebten Staffel von „Game of Thrones“ geht es Schlag auf Schlag: Ein Trailer zu Folge 3 zeigt ein langersehntes Treffen.

Achtung, im Text folgen Spoiler!

Im Video zu Folge 3 der siebten Staffel von „Game of Thrones“ ist zuerst Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) auf den Mauern der Burg Drachenstein zu sehen: „Ich wurde dafür geboren, die Sieben Königreiche zu regieren, und ich werde es tun.“ (Weiterlesen: Was ist mit Theon Graufreud in Folge 2 los?)

In Königsmund bekommt eine andere Königin, Cersei (Lena Headey), ihr Geschenk von Euron Graufreud (Pilou Asbaek), der durch eine jubelnde Menge reitet. Was wird das für ein Geschenk sein? Ellaria Sand (Indira Varma), die Cerseis und Jaimes Tochter Myrcella getötet hat?

„Der Krieg hat begonnen“, stellt Cersei nüchtern auf ihrem Eisenthron fest, während Tyrion (Peter Dinklage), Grauer Wurm mit seinen Unbefleckten und Sansa Stark (Sophie Turner) gezeigt werden, sie bereiten sich auf den Krieg vor. (Weiterlesen: Was hat Aryas Satz zu Schattenwolf Nymeria in Folge 2 zu bedeuten?)

Und Jon Schnee (Kit Harington) trifft endlich auf Daenerys! Kann er sie als Verbündete gewinnen oder besteht sie darauf, dass er sich ihr unterwirft?

Antworten gibt es in Folge 3 „Die Gerechtigkeit der Königin“ nächste Woche Montag, 31. Juli, morgens auf Abruf bei Sky und ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic.

