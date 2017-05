Harry Potter: Wie alles begann Erster Voldemort-Trailer ist da – und wird millionenfach geklickt

Der Trailer zu „Voldemort – Origins of the Heir“ ist in den sozialen Netzwerken bereits millionenfach angesehen worden. Screenshot: NOZ/Youtube

Osnabrück. Wer „Harry Potter“ vermisst, kann sich freuen: Bald soll „Voldemort – Origins of the Heir“ in die Kinos kommen. Der Trailer, der erst seit dem Wochenende online ist, wurde bereits millionenfach auf Youtube und Facebook angesehen und geteilt.