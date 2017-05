„Marlene lädt zum Talk“, 0.15 Uhr, Sat.1 Neue Sendung „Dinner Party“ mit Marlene Lufen

Osnabrück. In diesem Jahr wird das „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ 30 Jahre alt, und Marlene Lufen ist seit 20 Jahren dabei. Nun bekommt sie mit „Dinner Party – Marlene lädt zum Talk“ eine eigene Show – mitten in der Nacht. Mit unserer Redaktion sprach sie über permanenten Jetlag und ihr vermeintlich blamables Casting.

Sie ist eines der Gesichter des „Sat.1 Frühstücksfernsehens“, das sich mit über vier Sendestunden auch im 30. Jahr noch putzmunter zeigt. Marlene Lufen stieß vor 20 Jahren dazu und blieb dem Frühstücksfernsehen treu. Doch ursprünglich dachte sie, Schreiben sei ihre Zukunft, wie die 46-jährige im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. „Ich habe neben dem Studium (Publizistik und Spanisch) für ein Berliner Szenemagazin Artikel geschrieben,“ so Lufen. „Beim Vorstellungsgespräch für ein Fernsehpraktikum in der Nachrichtenredaktion des US-Senders ABC weiß ich noch genau, wie ich durch dieses typisch amerikanische Großraumbüro gelaufen bin, lauter durch Trennwände abgeteilte kleine Arbeitsplätze, wie man sie Mitte der 90er in Deutschland nur aus amerikanischen Filmen kannte. Ich hatte Herzklopfen und wusste: genau sowas möchte ich machen!“

„Ich hatte noch nie moderiert“

Ulrich Meyer war einer ihrer frühen Förderer, als er bei der Sat.1-Sendung „Akte“ einen Volontariatsplatz für sie einrichten wollte. Doch dann kam das Angebot vom Frühstücksfernsehen. „Ich hatte noch nie moderiert, war irgendwie unbedarft, aber sicher auch überfordert. Ich weiß noch, dass ich auf dem Rückweg geheult habe, weil ich dachte, ich hätte mich total blamiert,“ sagt Marlene Lufen über ihr Casting. Noch am Abend rief sie der Redaktionsleiter und Lufens Mentor Bernd Dassel an. Lufen erinnert sich: „Er sagte: ‚Wir haben alle gesehen, dass du noch nie vor der Kamera gestanden hast, aber wir haben auch gesehen, dass du es können wirst.‘ Ich dachte eigentlich, ich bin noch nicht so weit. Aber ich durfte damals alle Fehler machen und die auch mehrmals. Etwas Besseres kann man sich nicht wünschen als Berufsanfänger.“

Seit 1997 – mit einer Unterbrechung – moderiert sie im Wechsel mit Kollegen live das Muntermacher-TV, das sich in der langen Zeit verändert hat. „Die Sendung heute hat nur noch wenig mit der von damals zu tun,“ so Lufen. „Das Schöne am Frühstücksfernsehen ist, dass es sich immer wieder neu erfindet und Neues ausprobiert. Mir macht das immer noch einen Riesenspaß – obwohl ich um drei Uhr morgens aufstehen muss!“

„Ein großes Geschenk“

Trotz des permanenten Jetlags, wie die zweifache Mutter es nennt, moderiert Lufen nun noch den Spät-Talk „Dinner Party“. „Ein großes Geschenk“ ist die Show für Marlene Lufen, denn Talk zu machen wünscht sie sich schon seit einigen Jahren. „Mich interessieren Menschen und ihre Geschichten mehr als alles andere.“

In gemütlichem Loft-Ambiente, verköstigt von Profikoch André Vordenbäumen, plaudert sie bei „Dinner Party“ mit Gästen wie Paula Lambert über aktuelle gesellschaftliche Themen, aber auch „Menschen aus der Mitte der Gesellschaft“ sollen zu Wort kommen, wie es bei Sat.1 heißt – ein Prinzip, das auch typisch für das Frühstücksfernsehen ist. „Geht es etwa um soziale Ungerechtigkeit, lassen wir eher die Kassiererin und den Filialleiter zu Wort kommen als einen Politiker,“ so Lufen. „Wir decken alle Themen ab, die an dem Tag wichtig sind, aber wir zeigen sie aus einem anderen Blickwinkel.“ Neben dem journalistischen Auftrag sieht Lufen das Frühstücksfernsehen als morgendlichen Stimmungsaufheller: „Die Zuschauer sollen über alles informiert sein, was man wissen muss an diesem Morgen. Und sie sollen mindesten einmal gelacht haben, bevor sie zur Arbeit fahren oder Ihrer Hausarbeit nachgehen.“