ARTE: „Willkommen in Trumpland“ Geteilte Meinungen und eine geteilte Gesellschaft

Osnabrück. Die USA unter der Präsidentschaft von Donald Trump: Ein Arte-Themenabend guckt auf den Alltag ganz normaler Amerikaner, aber auch auf Rechtspopulismus.

Wie ticken die Amerikaner? Was denken schwarze Sozialarbeiter in Oakland/Kalifornien über Trump? Welche Politik ist streng religiösen Abtreibungsgegnerinnen in Mississippi wichtig? Wie sollte ein Grenzbeamter in Arizona die Macht der Drogenkartelle aus Mexiko bekämpfen? Hilft eine Mauer? Dass die USA ein zutiefst gespaltenes Land sind, weiß man lange. Doch werden „die Amerikaner“ dabei nicht selten über einem Kamm geschoren? „Willkommen im Turmpland“, der erste Teil eines spannenden Themenabends, versucht nicht zu pauschalisieren. Ungefiltert kommen Trump-Wähler und Gegner zu Wort, von einem jemenitischen Einwanderer in Michigan bis hin zur krebskranken Fabrikarbeiterin in Indiana. Sie alle ziehen, durchaus ehrlich gemeint, Fazit nach den ersten 100 Tagen Trumps im Amt des US-Präsidenten. Ihre Ansichten dabei: durchaus überraschend.

Gefolgt von einer Dokumentation über Stephen Bannon, der ultrarechten grauen Eminenz im Trump-Team, untersucht ab 22.20 Uhr die Reportage „Unter Fremden“ Europas Neue Rechte, deckt deren Gedankengut und Rhetorik auf, untersucht dabei aber auch, wie Europa eine Spaltung droht. Ein höchst informativer Trip in parallele Gesellschaften und Ideologien.

Arte, Di., 30. 5., 20.15 Uhr: „Willkommen in Trumpland“

Trump-Fans kommen in „Willkommen in Trumpland“ genauso zu Wort, wie die Gegner des aktuellen US-Präsidenten. Foto: ARTE