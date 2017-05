Von Kopfständen und Robbenbabys RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12“ wird 25

Osnabrück . Am 1. Juni wird das RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12“ 25 Jahre alt und feiert das ab dem 29. Mai mit einer Jubiläumswoche. Moderatorin Katja Burkard ist seit 20 Jahren dabei und blickt im Gespräch mit unserer Redaktion zurück auf ihre Anfänge.

Katja Burkard wollte eigentlich nach Afrika. Als Kind schaute sie gern „Daktari“ und sehnte sich nach der Ferne, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. „Bis ich realisiert habe, dass ich in Afrika weit weg von meiner Familie bin. Ich habe mir vorgestellt, Journalisten sind Menschen, die sehr viel reisen, also wollte ich Reporterin werden. Außerdem war ich schon immer sehr neugierig, mir gefiel der Gedanke, einen Beruf zu haben, in dem man Fragen stellen darf und meistens auch Antworten bekommt.“

Seit 20 Jahren moderiert sie „Punkt 12“, das Mittagsmagazin bei RTL. Davor hatte sie bereits fünf Jahre als Reporterin für das Format gearbeitet, sie war also von Anfang an dabei. „Es ist ja heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass eine Sendung sich so lange hält. Darauf können wir stolz sein,“ findet die 52-Jährige, die auch für sportliche Einlagen immer zu haben ist.

Im Kopfstand moderiert

So moderierte sie einmal im Kopfstand anlässlich eines Beitrags über einen Jungen, der den Erlös seiner Yogakurse an krebskranke Kinder spendet. Aufgeregt ist Katja Burkard nicht mehr, wenn sie live auf Sendung geht, aber langweilig sei es aufgrund der Themenvielfalt noch nie gewesen. Burkard ist zum Gesicht des Mittagsmagazins geworden, ein Gesicht, an dem die Zuschauer unter anderem schätzen, dass sie Emotionen zulässt.

„Wir sind kein klassisches Nachrichtenformat“, so Burkard. „Wir sind ein Magazin, und da ist die Haltung und Meinung des Moderators gefragt. Bei besonders schrecklichen Themen, Kinderarmut beispielsweise, finde ich es unangemessen, darauf nicht zu reagieren, und auch gar nicht schlimm. Wir Moderatoren sind auch Menschen mit Gefühlen.“

Am 1. Juni 1997 startete „Punkt 12“ mit dem Motto „Schnell, frech und informativ“. Zunächst dauert die Sendung nur 30 Minuten, später wurde die Sendezeit auf 60 Minuten erhöht, schließlich auf zwei Stunden.

Mit einer Whatsapp-Gruppe werden seit anderthalb Jahren auch die Zuschauer mit einbezogen, zudem gibt es einen sogenannten Zuschauerinnenrat mit 21 Mitgliedern, die sich zur Themenauswahl und der Gestaltung der Sendung austauschen. Das überwiegend weibliche Publikum zwischen 30 und 49 Jahren dankt es mit guten Quoten: 2016 lag der durchschnittliche Marktanteil von „Punkt 12“ laut RTL bei über 18 Prozent in der Gruppe der 14- bis 59-Jährigen.

Bei der Themenauswahl legt Katja Burkard Wert auf die richtige Balance. „Wir versuchen eine Mischung zu finden, die zeigt: So ist das Leben – manchmal grausam, aber auch mit schönen Seiten. Der Zuschauer muss auch mal lachen können.“

Die Geschichte mit den Robbenbabys

Lachen kann Katja Burkard auch über Martina Hills Katja-Burkard-Parodie aus „Switch“-Zeiten. „Wirklich lustig, damit habe ich kein Problem. Wir haben sogar versucht, sie für die Jubiläumssendung zu bekommen, um einen Beitrag über Robbenbabys anzumoderieren, aber sie hatte leider keine Zeit.“

Stattdessen wird es in der „Punkt 12“-Jubiläumswoche für die Zuschauer neben anderen Mitmach-Aktionen einen Jackpot von 25 000 Euro zu erspielen geben, und natürlich: Rückblicke auf die besten Sendungen aus 25 Jahren.

Katja Burkards persönlicher Rückblick fällt durchweg positiv aus: „Alles richtig gemacht“, sagt sie über ihre Karriere. „Das sage ich auch meinen Kindern: Was du auch machen willst, tu es mit Leidenschaft. Das ist das Schönste, wenn man seinen Beruf gerne macht, auch nach so vielen Jahren noch.“

(Lesen Sie auch: Katja Burkard bei Let‘s Dance)