Fünfte Staffel der TV-Serie Donald Trump lässt „House of Cards“ alt aussehen

New York. Kevin Spacey und Robin Wright sind derzeit auf Werbetour für die fünfte Staffel der TV-Serie „House of Cards“, die in der kommenden Woche auf Netflix anläuft. Doch die täglichen Horrornachrichten aus Donald Trumps Washington übertreffen die Fernsehschrecken.

Wann immer Kevin Spacey und Robin Wright in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit auftauchten, mussten die beiden sich verteidigen. Das war oft, denn die zwei Schauspieler sind derzeit auf Werbetour für die fünfte Staffel der TV-Serie „House of Cards“, die in der kommenden Woche auf Netflix anläuft. Beinahe jeden Tag sind sie in einer Talkshow oder in einem Magazin, um zu beteuern, dass „House of Cards“ die Ideen zur neuen Staffel gehabt habe, bevor das Drehbuch von der politischen Wirklichkeit überholt wurde.

Überzeugend sind solche Verteidigungen oft nicht. Es mag sein, dass die Staffel in groben Zügen vor der Amtsübernahme von Trump geschrieben wurde, der Ausstrahlungstermin lässt sie trotzdem alt aussehen. So konnte Spacey während seines Besuchs bei Late-Talker Colbert in der vergangenen Woche nur zugestehen, dass es „verrückt“ sei, wie die Wirklichkeit die Kunst nachahme, oder besser, wie die beiden sich zunehmend aneinander angleichen.

Die Nation Underwood

Schon der Trailer kommt arg verspätet daher. Dort erklärt der offenbar wieder gewählte Präsident Frank Underwood, dass das amerikanische Volk keine Ahnung habe, was es will, was für es gut sei, was richtig und was falsch sei. Zum Glück jedoch hätten sie ihn, der ihnen zeigt, wo es langgeht – und zwar nicht nur für eine zweite Amtszeit, sondern bis 2020, 2024, 2028, 2032. „One Nation Underwood“, deklariert Spacey am Ende seinen nun ins endgültig Maßlose übersteigerten Willen zur Macht.

So oder so ähnlich hätte sich Trump im Wahlkampf auch erklärt, wenn er so reflektiert und wortgewandt wäre, wie Underwood oder zumindest wie sein mittlerweile in Ungnade gefallener Consigliere Steve Bannon. Der Frank Underwood der fünften Staffel ist ein unverhohlener Proto-Trump.

Kampf mit der Presse

Das setzt sich durch die gesamten zwölf Folgen fort. Der Kandidat ringt mit der Presse, die kompromittierende Wahrheiten über seine Vergangenheit ans Licht bringen möchte. Er schränkt die Einwanderung und Einreise aus bestimmten Ländern ein und schürt allgemeinen Fremdenhass. Und er benutzt den Terror, um seine Macht zu zementieren.

Das alles vermag ein amerikanisches Publikum, das gerade 120 Tage unter Trump durchlitten hat, kaum zu schockieren. Die täglichen Horrornachrichten aus Washington haben die Fähigkeit zur Empörung abgenutzt. Im Vergleich zur täglichen Zeitungslektüre wirken die Szenen aus dem Weißen Haus von Underwood fast beruhigend.

Immerhin hat man es bei Underwood mit jemandem zu tun, der berechenbar ist. Underwoods Gier nach der Macht ist seit der Erstausstrahlung von „House of Cards“ 2013 hinlänglich bekannt. Ebenso seine Kreativität beim Erfinden immer neuer perfider Mittel zu seinen Zwecken. Im Gegensatz zu Trump hat FU jedoch wenigstens Pläne und Strategien.

Die Grenzen verwischt

Der ursprüngliche Erfolg von „House of Cards“ beruhte darauf, dass die Serie den Zynismus der Politik bloßlegte. Die Faszination bestand in der unheimlichen Plausibilität der Underwoods. Dass es in den Korridoren der Macht genau so zugeht, wie gezeigt, war ebenso plausibel wie unglaublich.

Trump hat wie keine andere Figur die Grenzen zwischen Unterhaltung und Entertainment vermischt. Auch als Präsident bleibt er Reality-Star, das einzige Maß seines Erfolges sind für ihn seine Quoten.

Im direkten Quotenkampf zwischen Underwood und Trump droht Underwood nun jedoch ein ähnliches Schicksal wie Hillary Clinton. Trump ist in der Reality-Arena einfach unschlagbar. Der einzige Grund, abends auf Netflix noch einmal zu durchleben, was man den ganzen Tag über die Nachrichten-Kanäle schon ertragen muss, ist, sich durch die Distanzierung etwas Erleichterung zu verschaffen.