Was Europa bewegt Deutsch-französischer Gemeinschaftssender Arte wird 25

Osnabrück. Arte, einst ein „Kind der Politik“, war womöglich nie so wertvoll wie heute. Am 30. Mai ist der deutsch-französische Kulturkanal seit 25 Jahren auf Sendung.

„Wenn es Arte heute nicht schon gäbe, müsste man es erfinden.“ Anderswo mag es Zweifel an der Idee eines vereinten Europas geben, aber beim deutsch-französischen Gemeinschaftsprogramm ist Idealismus Teil der Unternehmenskultur. Das Bekenntnis zu dem am 30. Mai 1992 gestarteten Sender stammt zwar vom SWR-Intendanten und amtierenden Arte-Präsidenten Peter Boudgoust, aber es genießt dies- und jenseits des Rheins große Zustimmung. Auch wenn sich nicht in Zahlen messen lässt, wie groß der Arte-Anteil an der bilateralen Völkerverständigung ist: Die Wertschätzung des Senders ist hüben wie drüben enorm.

Überschaubare Resonanz

Leider lassen gerade die deutschen Zuschauer ihren Worten viel zu selten Taten folgen: Kaum ein Programm weist eine derartige Diskrepanz zwischen dem herausragenden Image und der überschaubaren Resonanz auf. Arte bekommt nach ARD und ZDF die besten Noten, aber die Marktanteile liegen 2017 bislang bei 1,1 Prozent. Auch Boudgoust wundert sich darüber, versichert aber, man messe sich nicht so sehr am Marktanteil, sondern an der Anzahl der Zuschauer, die Arte einschalteten, und das seien in Deutschland jede Woche 10 Millionen und in Frankreich 12 Millionen Zuschauer: „Wenn wir mit der Oper ‚Tosca‘ aus dem Festspielhaus Baden-Baden zu beiden Seiten des Rheins Millionen Menschen erreichen, können wir davon ausgehen, dass wir unseren Auftrag als Kultursender voll erfüllen.“

Die besten Zahlen erzielt Arte allerdings mit Fernsehfilmen. Mit fast zwei Millionen Zuschauern gehörte der kürzlich ausgestrahlte Zweiteiler „Verlorene Sicherheit“ aus der auch in Frankreich außerordentlich beliebten Krimireihe „Unter Verdacht“ mit Senta Berger zu den erfolgreichsten Produktionen. Arte, so Boudgoust, sei „ein wichtiger Akteur der deutschen und französischen Film- und Fernsehszene. Ohne Arte gäbe es viele Prestigeproduktionen nicht.“ Die Zuversicht des Präsidenten speist sich jedoch vor allem aus der gestiegenen Online-Nutzung. Das TV-Programm mag bei Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren nur auf einen Marktanteil von 0,7 Prozent kommen, aber dafür verzeichnet Arte laut Boudgoust monatlich circa 28 Millionen Videoabrufe: „Da die Internetnutzer zehn bis fünfzehn Jahre jünger sind als das Fernsehpublikum, bedeutet dies auch, dass Arte heute von viel größeren Bevölkerungsgruppen wahrgenommen wird als noch im analogen Zeitalter.“

Ein Prozent Marktanteil

Mit diesen Zahlen ist zudem eine Zukunftshoffnung verknüpft, denn die TV-Nutzung wird sich kaum steigern lassen. Arte hat 2014 erstmals die Ein-Prozent-Marke geknackt. Dass der Marktanteil seither stagniert, liege am „Relevant Set“, erläutert der Marburger Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger: „Ganz gleich, wie viele Programme ein Haushalt empfangen kann, es werden stets nur wenige genutzt. 80 Prozent des Sehverhaltens entfallen auf sechs bis acht Sender. Gerade für ältere Zuschauer heißt das: Befindet sich ein Programm nicht unter den einstelligen Tasten auf der Fernbedienung, wird es automatisch seltener wahrgenommen.“

Unflexibel

Auch die PR-Kampagne „Arte auf 8“ hat vor einigen Jahren nichts daran ändern können, dass der Kulturkanal in den meisten Haushalten erst im zweistelligen Bereich auftaucht. Arte ist laut Hallenberger „ein Sender, der gezielt und nicht zufällig eingeschaltet wird.“ Das größere Problem sieht er jedoch in der mangelnden Berechenbarkeit: „ARD und ZDF haben ein klares Programmschema, weshalb Kritiker ihnen mangelnde Flexibilität vorwerfen. Bei Arte ist es genau andersrum, und ausgerechnet das wird dem Sender zum Verhängnis, denn die Erwartungen der Zuschauer sind in hohem Maß an festen Zeitrastern ausgerichtet. Bei Arte gibt es einen großen Anteil an Einzelsendungen, also Fernseh- und Kinofilme, Mehrteiler, Serien und Dokumentationen, die keinem festen Schema gehorchen. Um populärer zu werden, bräuchte Arte ein höheres Maß an Verlässlichkeit bei den Programmplätzen, aber auch Angebote, die kennzeichnend für populäre Vollprogramme sind. Warum gibt es zum Beispiel keine deutsch-französische tägliche Serie?“

Warum Arte schauen?

Als Berater würde Hallenberger dem Sender empfehlen, „zusätzlich zum TV-Programm separate und autonome Internet-Angebote zu entwickeln und diese dann auf internetgemäße Weise zu bewerben und sichtbar zu machen.“ Arte habe zwar schon gute Online-only-Angebote, aber sie gingen in der allgemeinen Präsentation unter: „Viele Medienanbieter haben immer noch nicht verstanden, dass sie nicht mehr nur ein TV-Sender sind, der sein Programm auch online zum Abruf anbietet. Sie reden zwar von crossmedialer Produktion, müssen aber noch lernen, dass crossmediale Präsentation genauso wichtig ist. Zuschauer bewerten ein Fernsehangebot nach subjektiver Nützlichkeit. Selbstverständlich ist Arte nützlich, aber der Sender muss viel deutlicher machen, warum und für wen.“

Immerhin wird Arte schon lange nicht mehr als „Kind der Politik“ betrachtet. Als Helmut Kohl und François Mitterrand Ende der Achtziger öffentlich über einen gemeinsamen Kulturkanal nachdachten, galt der Sender als Prestigeprojekt und Aushängeschild für europäische Integration und Zusammenarbeit. Bis heute hängt Arte zudem ein elitäres Image an. Das weiß man auch beim Sender, der im Rahmen einer aktuellen Umfrage unter anderem wissen will, welche Programmangebote man mit Arte verbinde. Zu den Antwortmöglichkeiten gehört neben „Anspruchsvolle Dokumentarfilme“ und „Exzellente Filme und Serien“ auch „Zu abgehobenes Programm“.

Dennoch hat Boudgoust sicher Recht mit seiner Maxime, dass man den Kulturkanal gerade in Zeiten der grassierenden Europaskepsis erfinden müsste, wenn es ihn nicht schon gäbe: „Arte ist der einzige Sender in Europa, der nicht nur Grenzen, sondern auch Sprach- und damit Kulturbarrieren überwindet und insofern für die Ausbildung einer europäischen Öffentlichkeit unentbehrlich ist.“ Deshalb findet auch Hallenberger: „In Zeiten des ‚Brexit‘ wäre ein ‚Artexit‘ ein fatales Signal.“