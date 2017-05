Berlin. GNTM-Finale 2017: Céline Bethmann ist „Germany‘s Next Topmodel“. Die 18-Jährige verweist Serlina, Romina und Leticia auf die Plätze. Was war Heidi Klums schlimmster Moment?

GNTM 2017: Heidi blamiert endlich mal Hayo, Michalsky und sich selbst!

„There‘s no people like show people“, singt Heidi Klum zum Auftakt des GNTM-Finales 2017. Las Vegas liegt in Oberhausen! Heidi Klum lehnt sich soweit aus dem Fenster, dass sie sprichwörtlich fast von der Bühne fällt. Eine echte Rampensau ist sie also; im Gegensatz zu Thomas Hayo und Michael Michalsky, die ganz sicher keine „Show People“ sind. Umso lustiger ist es, die beiden als angststarre Fred-Astaire-Doubles über die Show-Treppe stolpern zu sehen. Bevor die zwei – Höhepunkt ihrer Nummer – die Beine nach links und rechts schwingen, justiert Michalsky mit sorgenvollem Blick seine Füße auf dem Parkett. Das hätte er seinen Models nie durchgehen lassen. Das Finale wird super! (Verdienter Sieg? Darum hat Céline das GNTM-Finale 2017 wirklich gewonnen)

Geht’s noch peinlicher als das Openig? Ja! Die GNTM-Awards im Finale 2017

Als Heidi Klum singt und tanzt, glaubt niemand, dass es an diesem Abend noch peinlicher werden kann. Aber GNTM wäre nicht GNTM, wenn die übelsten Lacher nicht auf Kosten von Kandidatinnen inszeniert würden. Erstmals gibt es deshalb GNTM-Awards für die ausgeschiedenen Kandidatinnen. Den ersten kriegt Maja für die besten Walks der 2017er Staffel. Und tatsächlich tritt sie vors Publikum und verliest eine vorbereitete Dankesrede. Nicht genug damit, dass sie keine Chance mehr auf das „Cosmopolitan“-Cover und die 100.000 Euro Siegprämie hat . Sie muss zu ihrer Niederlage auch noch ein Siegerlächeln aufsetzen. Von Heidi lernen, heißt blamieren lernen. „Danke, dass du gekommen bist“, sagt Klum. Nicht gekommen ist nur Anh, die sich pünktlich zum Finale den Hallux hat operieren lassen. Sie weiß schon, warum gerade jetzt. (Hätte Serlina gewinnen sollen? Was hätte für sie gesprochen)

Leticia fliegt als Erste aus dem GNTM-Finale 2017 – wegen der Haare?

„Noch nie hatten wir eine Frau mit sooo kurzen Haaren auf dem Cover“, hatte „Cosmopolitan“-Chefredakteurin Anja Delastik zu Leticias Cover gesagt. Bei den Dummy-Covern mit den GNTM-Siegerinnen hat sie sich dann tatsächlich gegen Leticias Perückenbild entschieden und das mit dem Raspelschnitt genommen. Veröffentlichen muss sie es nicht; denn Leticia fliegt als Erste aus dem GNTM-Finale 2017. Wegen der Haare? Wer weiß das schon. Wichtig ist nur: Beim nächsten Umstyling wird diese Entscheidung endlich wieder für wahre Angst sorgen. In diesem Jahr ging das traditionelle Kandidatinnen-Scheren zu Beginn der Staffel enttäuschend konfliktfrei über die Bühne. (Ödestes Umstyling ever: Was ist nur aus dem GNTM-Klassiker geworden?)

Stargäste im GNTM-Finale 2017: Naomi, Beth Ditto, Robin Schulz, Joop und Helene

Ein muss man Heidi Klum lassen: In diesem Finale sieht einfach jeder schlecht aus – sogar die Stargäste. Zuerst kommt James Blunt auf die Bühne. Mit Robin Schulz; einst war Blunt ein Superstar; jetzt braucht er einen DJ, um für Pro Sieben noch was zu gelten. Mehr Maskottchen als Stargast ist Wolfgang Joop, bei dem man sich heimlich fragt: Weiß er, dass er in dieser Staffel gar nicht dabei war? Joop moderiert Beth Ditto an. Und auch wenn die Anwesenheit einer dicken Frau die Botschaft von GNTM konterkariert – ein bisschen mehr hätte man sich von ihrem Wortbeitrag schon gewünscht als bloß die Ermutigung, sich nicht unterkriegen zu lassen. Zur Strafe kommt Beth Ditto mitten in der Show dran, womit sie in der Hierarchie weit unter Helene Fischer sinkt, die Pro Sieben als Höhepunkt für den Schluss aufspart. Nach Ditto betritt Naomi Campbell für ein paar Minuten die Arena. Womöglich ist der Auftritt im Trash-TV eine Gegenleistung für Heidi Klums Charity-Walk bei Campells Show in Cannes. Nach Rominas Rauswurf verschwindet Campbell schnell wieder. (Hätte Romina „Germany‘s Next Topmodel“ 2017 werden müssen? Hier stehen die Gründe)

Romina fliegt als Zweite aus dem GNTM-Finale

Naomi Campbell kommt die Aufgabe zu, den GNTM-Finalistinnen vor dem zweiten Entscheidungswalk ein paar freundliche Worte zu sagen. Für Romina werden es die letzten, denn sie fliegt gleich danach als Zweite raus. Schade um das Preisgeld von 100.000 Euro. Aber was sind Geld und Ruhm gegen den ewigen Zauber der Poesie? Genau den nämlich schenkt Wolfang Joop der Drittplatzierten von „Germany‘s Next Topmodel 2017“ – als er sie mit dem Vers verabschiedet: „Ich habe GNTM nicht immer gesehen, aber ich habe dich immer gesehen.“

Heidi Klum verleiht den Topmodel-Personality-Award

Der widerlichste Moment im GNTM-Finale 2017 ist die Verleihung Preises für die „größte Personality“. „Jeder Mensch ist schön“, sagt Steffi Giesinger als Laudatorin. „Wie langweilig wäre die Welt, wenn wir alle gleich wären“, sagt die spätere Preisträgerin Melina. Als Transgender-Model ist sie für die Kategorie gesetzt, genau wie Giuliana – ebenfalls transgender. Die weiteren Nominierten sind Greta, die Kandidatin mit den meisten Instagram-Followern und Sabine, die für ihr gewinnendes Lächeln von den Kunden geliebt und von den Kandidatinnen verachtet wurde. Was ist eigentlich das Schlimmste an dieser Preisverleihung? Dass ein Ranking der tollsten „Personality“ allen Worten über den gleichen Wert aller Menschen Hohn spricht? Der gönnerhafte Umgang mit Transgender-Biografien? Oder einfach, dass Heidi Klum sich überhaupt anmaßt, über die Persönlichkeit von anderen zu urteilen? Wie auch immer. Am Ende gewinnt Melina den edlen Kunststoff-Preis. Herzlichen Glückwunsch.

Das goldene Ticket für die Top 50 der GNTM-Staffel 2018

Was immer man an „Germany‘s Next Topmodel“ auch belächelt – das Finale bietet die perfekte Metapher dafür. Nichts veranschaulicht das rasche Welken des GNTM-Ruhms besser als der All-Star-Walk in Kleidern aus echten Blumen. Und keine Idee würde die Wahllosigkeit der Topmodel-Kür besser veranschaulichen als Heidi Klums goldenes Ticket für die kommende Staffel. Einen vollen Werbeblock lang durchsucht sie das Publikum nach Freiwilligen, die in der nächsten Staffel mitmachen möchten. Zehn davon schickt sie danach über den Laufsteg; eine kommt mit den Highheels aus der Requisite nicht zurecht und läuft barfuß. Klum erkennt sofort die Anekdote für kommende Sendungen und überreicht gerade ihr eine Eintrittskarte, die die junge Frau für die Top 50 des nächsten Jahres qualifiziert. Das Zeug dazu hätten natürlich alle Zehn gehabt. Wer sich so bereitwillig überrumpeln und vor ein Millionenpublikum jagen lässt, ist bei GNTM auf jeden Fall richtig. (Wäre Leticia die bessere Siegerin gewesen? Die Argumente für sie)

Wer wird‘s? Wer wird‘s? Wer wird‘s? Wer wird‘s?

Über drei Stunden hat Pro Sieben ein aalglattes GNTM-Finale präsentiert – auch deshalb, weil die Show wie der Superbowl mit kurzer Zeitverzögerung ausgestrahlt wurde, damit nicht versehentlich Femen-Flitzer ins Bild geraten. Klum hat mit quiekender gute Laune durch den Abend geführt, alle Frauen im Saal für „bildhübsch“ erklärt, sich als Fan von Helene Fischer geoutet und auf dem Höhepunkt einfach minutenlang denselben Satz wiederholt: „Wer wird Germany‘s next Topmodel? Wer wird‘s? Wer wird‘s? Wer wird‘s?“ Céline wird‘s. Gute Nacht.

Gewinner-Zahlen: Die Social-Media-Daten der Finalistinnen von GNTM 2017

Leticia: 69.500 Instagram-Fans, 2.206 Facebook-Follower

Serlina: 270.000 Instagram-Fans, 26.557 Facebook-Follower

Céline: 290.000 Instagram-Fans, 18.098 Facebook-Follower

Romina: 56.000 Instagram- Fans, 2.016 Facebook-Follower

