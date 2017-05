TV-Kritik zum ARD-Krimi Polizeiruf 110 aus Rostock: Unter Ultras

Osnabrück. Der Polizeiruf 110 kommt heute Abend aus Rostock und thematisiert den Fußball in der Hansestadt und die dazugehörige Ultra-Szene. „Einer für alle, alle für Rostock“ ist zwar nicht dritte Liga, aber auch nicht gewohntes Rostocker Polizeiruf-Niveau.

Fußball ist ein Thema, das der ARD-Sonntagskrimi, zwar nicht oft, aber doch regelmäßig aufgreift. „Mord in der ersten Liga“ mit Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) war 2011 der bislang überzeugendste Tatort, „Im Abseits“ mit der Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und jeder Menge DFB-Prominenz (der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger, Teamchef Jogi Löw, WM-Organisationschefin Steffi Jones und Nationalspielerin Célia Okoyino da Mbabi) in Nebenrollen im selben Jahr der peinlichste. Nun ist Rostock und die dortige Ultra-Szene an der Reihe.

Auch wenn der Name Hansa geradezu penibel vermieden wird – dieser Polizeiruf spielt in der Rostocker Ultra-Szene, deren Mitglieder ein Fußballspiel vor allem als Anlass begreifen, sich mal wieder „friedlich zu prügeln“. Mit dabei: Der Zahnarzt und Hobby-Ultra Olaf Potensen. Als die Polizei ihn, seine Kumpanen und deren Hamburger Sparringspartner auseinandertreibt, flüchtet er auf das Gelände einer Tankstelle – und wird dort von einem Unbekannten vor einen einfahrenden Lkw gestoßen.

Figuren überzeichnet

Der Verdacht fällt für König (Anneke Kim Sarnau) und Bukow (Charly Hübner) auf den gerade haftentlassenen Ultra Stefan Momke (Lasse Myhr). Er hatte einen Polizisten ins Koma geprügelt, war von seiner damaligen Freundin Doreen (Lana Cooper) und Potensen als Täter benannt worden und hatte dafür sieben Jahre gesessen. Also scheint auch seine Ex in Gefahr.

Wolfgang Stauch (Buch) und Matthias Tiefenbacher (Regie) geben sich zwar alle Mühe, die ganz spezielle Tonart des Rostocker Polizeirufs zu treffen – und doch spürt man, dass sie mit diesem Format nicht viel Erfahrung haben. Sämtliche Figuren wirken leicht überzeichnet, die Ultra-Szene nur bedingt authentisch.

Kein Anschlussfehler

Immerhin vermeidet der Krimi den groben Anschlussfehler, den noch am letzten Sonntag der Münchner Tatort begang, indem er so tat, als habe es die vorherige Folge gar nicht gegeben. Kathrin König ist noch spürbar traumatisiert von der Beinahe-Vergewaltigung, der sie in der herausragenden Neujahrsfolge „Angst heiligt die Mittel“ ausgesetzt war. Die Beziehung von Bukows Frau zu seinem Kollegen Thiesler (Josef Heynert) wird noch mal aufgekocht. Und Bukow selbst poltert noch mehr als sonst schon. (Weiterlesen: Der Anschlussfehler des Münchner Tatorts.)

Überhaupt wirft seine Figur diesmal einige Fragen auf. Der Kommissar kommt mit unverkennbarer Alkoholfahne zum Dienst, bekennt sich zum mittlerweile täglichen Aussetzer, übergibt sich nach einer Verfolgungsjagd – und setzt sich dann ans Steuer. Dieser Polizist ist eigentlich auch ein Fall – zumindest für die Kollegen vom Streifendienst. Weiter thematisiert wird das jedoch nicht.

Schmutziger 1:0-Sieg

„Angst heiligt die Mittel“ war nicht nur der erste ARD-Sonntagskrimi des Jahres, sondern bis jetzt auch einer der besten. An dieses Format kann „Einer für alle, alle für Rostock“ nicht heranreichen. Dass sich das Einschalten dennoch lohnt, beweist nur eins: Der Polizeiruf aus Rostock spielt nicht wie der örtliche Fußballverein in der dritten Liga, sondern hat sich längst in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert. Und fährt mit dieser Folge einen schmutzigen 1:0-Sieg ein. (Weiterlesen: So stark war der letzte Polizeiruf aus Rostock.)

Polizeiruf 110: Einer für alle, alle für Rostock – Das Erste, Sonntag, 28. Mai, 20.15 Uhr

Wertung: 4 von 6 Sternen