TV-Kritik zum ARD-Programm Nah am Kitsch: „Für Dich dreh ich die Zeit zurück“

Osnabrück In der nett inszenierten Alzheimer-Geschichte „Für Dich dreh ich die Zeit zurück“ (Das Erste, Fr., 20.25) sorgen die Siebziger für einen Erinnerungsschub.

In den wilden Siebzigern verliebten sich Hartmut und Erika (Erwin Steinhauer und Gisela Schneeberger) während eines Urlaubs unsterblich ineinander. Jetzt droht sie ihm zu entschwinden. Alzheimer. Hartmuts Sohn Thomas würde am liebsten dem Rat der Ärztin folgen und Erika in eine Betreuungseinrichtung einliefern. Aber das bringt Hartmut trotz zahlreicher Schwierigkeiten nicht übers Herz. Über die Musik und ein paar alte Fotos macht er die Entdeckung, dass er sie mit diesen Erinnerungen emotional wieder ein Stück weit zurückholen kann. Kurzerhand baut er das gesamte Haus um.

Nachdem das ZDF nun an den vergangenen zwei Tagen das Thema Demenz und Alzheimer in den Filmen „Still Alice“ und „Von Erholung war nie die Rede“ thematisierte, folgt jetzt Das Erste mit der märchenhaft angehauchten Geschichte „Für Dich dreh ich die Zeit zurück“. Regisseur Nils Willbrandt schrammt dabei nach dem Drehbuch von Uli Brée und Klaus Pieber gefährlich nah an der Kitschgrenze entlang. In der Nebenhandlung muss am Ende natürlich auch noch ein Familiengeheimnis gelüftet werden. Aber der tolle und vielseitige Retro-Soundtrack rettet das nette Fernsehvergnügen trotz einiger ärgerlicher Klischees und überflüssiger Handlungselemente.

Für Dich dreh ich die Zeit zurück - Das Erste, Freitag, 26. Mai, 20.25 Uhr.

Wertung: 4 von 6 Sternen.