GNTM-Finale 2017 – Romina gewinnt GNTM 2017: Romina besiegt Leticia, Céline und Serlina – die Beweise

Berlin. GNTM-Finale 2017: Romina Brennecke gewinnt! Die 20-Jährige muss Serlina, Leticia und Céline und einfach besiegen. Hier sind die Beweise. (Dass die anderen siegen, beweisen wir natürlich auch.)

Wer gewinnt GNTM 2017? Wer „Germany‘s Next Topmodel“ aufmerksam verfolgt, weiß längst: Nur Romina Brennecke kann das Finale am Donnerstag, 25. Mai 2017, gewinnen. Hier kommen die zentralen Argumente dafür, dass Romina ihre Konkurrentinnen Serlina, Leticia und Céline besiegt. (Alle heulen bei GNTM 2017: War das die verkommenste Episode ever?)

Romina gewinnt das GNTM-Finale 2017 – das sagt sogar ihre Mutter!

Michael Michalsky, Thomas Hayo, Heidi Klum – sie alle haben Romina, Leticia, Céline und Serlina ins Finale gewählt. Aber was wissen sie schon? Ihre Kandidatinnen kennen sie nur aus einer einzigen GNTM-Staffel. Eine lächerliche Momentaufnahme. Wissen sie, was die Topmodels geprägt hat? Kennen sie ihre dunklen Momente? Können sie vorhersagen, wie die Schönheit der Finalistinnen sich entwickelt, wenn sie deren Ursprung nicht kennen? In welchem Mädchen wirklich ein Model steckt, das begreift nur eine Mutter. Und nie hat sich bei GNTM eine Mutter deutlicher geäußert als die von Romina. Nur ihre eigene Tochter hat das Zeug für den Laufsteg, sagt sie. Und bei dieser Meinung bleibt Rominas Mutter auch, wenn es wehtut – zum Beispiel beim Shoot-out von Romina und Anh. Die Internet-Gemeinde belferte wie auf Knopfdruck und empörte sich über das unsportliche Verhalten. Aber wer behält Recht? Mutter natürlich. Anh fliegt raus und lässt sich in ihren Hallux wegoperieren. Romina ist im GNTM-Finale. Und wer wollte noch zweifeln: Sie siegt! (GNTM 2017: Wie wichtig ist das Opel-Casting wirklich?)

GNTM-Finalsieg aus dem Hinterhalt: Romina gewinnt als große Unbekannte

„Huch, wo kommt denn diese Kandidatin plötzlich her?“, schreiben die „Cosmopolitan“-Kollegen im März und beschweren sich, dass sie mitten in der Staffel noch einen neuen Namen lernen müssen. Tatsächlich war Romina anfangs unscheinbar. Mutmaßung der „Cosmo“-Kenner: Romina hat von Pro Sieben so wenig Sendezeit bekommen, weil sie „zu nett für die Quote“ ist. Ein weiser Gedanke. Die ideale GNTM-Finalistin muss vor dem Sieg Stress machen, um für die Pro-Sieben-Kamera interessant zu sein. Danach aber soll sie angepasst sein, damit sie in der Model-Agentur von Heidi Klums Vater die Abläufe nicht stört. Dass Romina es trotz mangelnder Lautstärke bis ins Finale geschafft hat, ist ein gutes Zeichen. Denn jetzt kommt es nur noch auf genau die professionelle Fügsamkeit an, die Romina am Anfang fast unsichtbar werden ließ. (Weiterlesen: Warum „Germany‘s next Topmodel“ so gefährlich ist wie eh und je)

Zu selbstbewusst für den Sieg? Romina gewinnt dank mieser Social-Media-Zahlen

Als eine der wenigen GNTM-Kandidatinnen hat Romina schon gemodelt, bevor sie ihre Seele an Heidi Klum verkauft hat. Laut „Cosmopolitan“ ist sie sogar schon für Michael Michalsky gelaufen, bevor er sie auch nur in sein GNTM-Team gewählt hatte. Für eine Klum-Kandidatin ist das eine schwere Bürde. Ist eine 20-Jährige, die es auch ohne Pro Sieben geschafft hätte, noch formbar genug? Hat sich Romina mit ihrer Vorgeschichte das leidige Selbstbewusstsein eingehandelt, mit dem andere GNTM-Kandidatinnen später ihren ONEeins-Vertrag gekündigt haben? Bange Fragen, bei denen Romina zum Glück jederzeit die Social-Media-Karte ziehen kann: Die Top-Finalistin hat nur ein Fünftel der Instagram-Fans von Céline; und bei Facebook hat Serlina sogar 13-mal so viele Fans wie Romina. Von allen vier GNTM-Finalistinnen ist Romina mit Abstand die Unpopulärste. Mit diesen Zahlen wagt sich keiner in die Unabhängigkeit des Influencer-Daseins. Heidi Klum darf sich ihrer Treue noch lange sicher sein. (So öde war das Halbfinale von GNTM 2017 – Kann das Finale noch schlimmer werden?)

Die Social-Media-Zahlen der Finalistinnen von GNTM 2017 im Überblick:

Leticia: 69.500 Instagram-Fans, 2.206 Facebook-Follower

Serlina: 270.000 Instagram-Fans, 26.557 Facebook-Follower

Céline: 290.000 Instagram-Fans, 18.098 Facebook-Follower

Romina: 56.000 Instagram- Fans, 2.016 Facebook-Follower

Der Sieg der anderen: Hier beweisen wir,

Das GNTM-Finale 2017 gratis live im Stream

Wer das Finale von GNTM 2017 nicht live vor dem Fernseher, sondern lieber digital sehen will, kann auf einen Livestream und die ganzen Folgen im Netz zurückgreifen. Wer den Livestream gratis nutzen will, braucht die Pro-Sieben-App.

GNTM 2017 gratis im Livestream und als ganze Folge in der Wiederholung sehen – so wird‘s gemacht

