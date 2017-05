Neue Folgen ab 17. Juli 2017 Game of Thrones Staffel 7: Erster langer Trailer veröffentlicht

Osnabrück. Endlich ist er da: der erste Trailer zur langersehnten siebten Staffel der Serie „Game of Thrones“. Was zeigt das erste Video?

Die Fans müssen auf die neue Staffel von „Game of Thrones“ länger warten als sonst: Die neuen Folgen werden erst ab 17. Juli 2017 veröffentlicht statt wie gewohnt im April. Und dann wird es auch noch weniger Episoden geben. Statt gewohnter zehn Folgen beinhaltet Staffel 7 nur sieben Episoden. Zum Glück gibt es jetzt den ersten langen Trailer.





Darin zu sehen: die immer größer werdenden Drachen von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Cersei Lennister (Lena Headey) auf dem Eisernen Thron in Königsmund, Armeen, die sich sammeln und mittendrin Jon Schnee (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner) und Arya (Maisie Williams).

Die neue Staffel von „Game of Thrones“ startet in den USA am 16. Juli 2017. In Deutschland werden die Folgen jeweils einen Tag später auf Sky gezeigt.