Céline gewinnt im Finale! GNTM 2017: Warum Céline wirklich gewonnen hat

Berlin. GNTM-Finale 2017: Céline Bethmann gewinnt! Die 18-Jährige hat Serlina, Leticia und Romina besiegt. Hier sind die wahren Gründe.

Wer gewinnt GNTM 2017? Wer „Germany‘s Next Topmodel“ aufmerksam verfolgt, weiß längst: Nur Céline Bethmann kann das Finale am Donnerstag, 25. Mai 2017, gewinnen. Hier kommen die zentralen Argumente dafür, dass Céline ihre Konkurrentinnen Serlina, Leticia, und Romina besiegt. (Céline gewinnt im GNTM-Finale der Fremdscham: das waren die schlimmsten Momente)

Céline gewinnt GNTM 2017 sogar beim Penis-Vergleich

Dass Céline eine Spielklasse für sich ist, beweist sie noch wenige Tage vor dem Finale mit einem Instagram-Post. „Was habt ihr für Wochenendpläne?“, fragt Céline ihre fast 300.000 Follower. „Wir sind auf dem Weg nach Oberhausen.“ Die Fans wiederum fragen sich, ob Céline dort wirklich das GNTM-Finale ansteuert oder einen wüsten Lederclub. Denn zwischen ihren Beinen scheint ein beachtlicher Penis zu schwingen, der sich auf den zweiten Blick bedauerlicherweise als Fuß einer anderen Frau herausstellt. Das Gelächter ist groß; aber Céline lässt das Kracherbild im Netz. Hut ab! Céline gewinnt den Penis-Vergleich von GNTM 2017 – und danach ganz sicher auch das Finale.

(GNTM 2017: Wie wichtig ist das Opel-Casting wirklich?)

Hey #celinenators ♥️ Was habt ihr für Wochenendpläne? Wir sind auf dem Weg nach Oberhausen #GNTMFinale #FürCeline #gntm #teamthomas #outfit #gntm Ein Beitrag geteilt von CÉLINE B (@2017.topmodel.celine) am 20. Mai 2017 um 8:18 Uhr

Bild.de will Céline im GNTM-Finale siegen sehen – lässt die „Cosmopolitan“ sie gewinnen?

„‚Bild‘ legt sich vor dem GNTM-Finale fest“, schreiben die Kollegen auf „bild.de“, bevor sie ihre GNTM-Siegerin küren. „Heidis Next Topmodel wird …“ Na, wer denn wohl? Céline! Und zwar, weil sie „ultralange Beine“ und „ganz viel Sommersprossen“ hat und außerdem letzte Woche als langweilig beschimpft wurde. Die „Bild“ erkennt darin ein Zeichen von Gelassenheit und macht die tranige Aura zu Célines „großer Stärke“. Man mag von der Beweisführung halten, was man will. In der Welt des Trashs hat das Wort der „Bild“ noch Gewicht; ein Profi wie Heidi wird schon wissen, wann man sich zu fügen hat. Zumal der Weg zu Célines Finalsieg auch vertraglich abgesichert ist. Denn die „Cosmopolitan“, die für das Coverfoto der GNTM-Gewinnerin bezahlt, lässt ihre Wunschsiegerin offen. Nur Leticia sollte es wohl lieber nicht werden: „Noch nie hatten wir eine Frau mit sooo kurzen Haaren auf dem Cover“, quiekt das Magazin bei der Vorstellung und buchstabiert vor Schreck den eigenen Namen falsch – als die Autoren das Zitat der „Cosmopoiltan-Chefredakteurin Anja Delastik“ zuschreiben. (Alle heulen bei GNTM 2017: War das die verkommenste Episode ever?)

Céline gewinnt das GNTM-Finale 2017, weil das Publikum es will

Wer definiert im Jahr 2017, was das Volk denkt? Ist es wirklich noch die „Bild“? Oder sind es die Algorithmen der Internet-Riesen? Céline kann das egal sein. Vor dem GNTM-Finale 2017 siegt sie in beiden Spielklassen. Denn nicht nur der Boulevard sieht sie vorn; auch auf den tonangebenden Social-Media-Kanälen versammelt Céline die meisten Follower. Leticia und Romina liegen chancenlos weit hinter Célines Zahlen; Serlina hält noch wacker mit, aber auch das nur bei Instagram. Zieht man Facebook zum Vergleich hinzu, zeigt sich auch hier der deutliche Vorsprung Célines. (Weiterlesen: Warum „Germany‘s next Topmodel“ so gefährlich ist wie eh und je)

Gewinner-Zahlen: Die Social-Media-Daten der Finalistinnen von GNTM 2017

Leticia: 69.500 Instagram-Fans, 2.206 Facebook-Follower

Serlina: 270.000 Instagram-Fans, 26.557 Facebook-Follower

Céline: 290.000 Instagram-Fans, 18.098 Facebook-Follower

Romina: 56.000 Instagram- Fans, 2.016 Facebook-Follower

Der Sieg der anderen: Hier beweisen wir,

Morgen ist das große Finale Ich bin schon so aufgeregt!! Aber #teamthomas ist bereit Seid ihr es auch? #GNTMFinale #teamkoblenz #gntm #celinenators Ein Beitrag geteilt von CÉLINE B (@2017.topmodel.celine) am 24. Mai 2017 um 3:13 Uhr

Das GNTM-Finale 2017 gratis live im Stream

Wer das Finale von GNTM 2017 nicht live vor dem Fernseher, sondern lieber digital sehen will, kann auf einen Livestream und die ganzen Folgen im Netz zurückgreifen. Wer den Livestream gratis nutzen will, braucht die Pro-Sieben-App.

GNTM-Finale 2017 gratis im Livestream und als ganze Folge in der Wiederholung sehen – so wird‘s gemacht