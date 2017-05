Osnabrück. Wer wird „Germany’s Next Topmodel“ 2017? Am Donnerstag, 25. Mai 2017, kürt Heidi Klum im großen GNTM-Finale die Gewinnerin der 12. Staffel. So sehen Sie das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ live im TV und Live-Stream auf ProSieben.

Am Donnerstag, 25. Mai 2017, wird im Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2017 die Gewinnerin der 12. Staffel gekürt. Ab 20.15 Uhr zeigt ProSieben das große GNTM-Finale 2017 live im TV. (Ist Leticia wegen der Haare raus? Die Höhepunkte im GNTM-Finale 2017)

Seit mehreren Wochen ist Heidi Klum mit ihren Jurykollegen Michael Michalsky und Thomas Hayo auf der Suche nach dem Topmodel 2017. Dabei rausgekommen sind die vier Finalistinnen Leticia und Romina aus dem Team Michael sowie Céline und Serlina aus dem Team Thomas. Hier erfahren Sie, wie Sie das Finale von GNTM live im TV und Livestream sehen können. (Steht die Siegerin schon fest? Darum gewinnt Céline das GNTM-Finale 2017)

Finale am 25. Mai: GNTM 2017 live im Stream bei ProSieben

Das Finale von „Germany’s Next Topmodel“ 2017 ist für alle frei empfangbar im Free-TV auf ProSieben zu sehen. Los geht die Live-Übertragung aus der Arena in Oberhausen am Donnerstag, 25. Mai 2017, um 20.15 Uhr. Wer das GNTM-Finale nicht live im TV mitverfolgen kann, hat auch die Möglichkeit, auf einen kostenlosen Livestream im Internet zurückzugreifen. (Weiterlesen: Was passiert im GNTM-Finale 2017?)

ProSieben bietet auf seiner Internetseite in der senderübergreifenden Mediathek “7TV“ das Finale von GNTM live im Stream an. Wer den Live-Stream zu „Germany’s Next Topmodel“ abrufen möchte, muss sich kostenfrei bei „7TV“ registrieren oder via Facebook anmelden. Anschließend kann der Livestream zum GNTM-Finale 2017 angesehen werden. Auch über die ProSieben-App kann der Stream abgerufen werden: Hier geht es zum kostenlosen Download für iOS; den Android-Download finden Sie hier. (Serlina gewinnnt das GNTM-Finale 2017 – die Beweise)

Ganze Folgen von GNTM 2017 nochmal sehen auf 7TV

Wer eine oder mehrere Folgen von „Germany’s Next Topmodel“ 2017 verpasst hat, kann über die senderübergreifende Mediathek „7TV“ zudem ganze Folgen von GNTM gratis nochmal sehen. Aus der diesjährigen Staffel 12 können von Episode 1 bis zum Halbfinale alle Folgen nochmal kostenlos in der Mediathek angeschaut werden. Auch das GNTM-Finale 2017 kann dort im Anschluss an die Live-Übertragung nochmal abgerufen werden. (Romina ist „Germany‘s Next Topmodel“ 2017 – hier steht, warum sie gewinnt)

„Germany’s Next Topmodel“: So läuft das GNTM-Finale 2017

Was passiert im Finale der 12. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“? Moderatorin und Jury-Häuptling Heidi Klum hat bereits verraten, die Live-Show in der Arena in Oberhausen gemeinsam mit ihren Jurykollegen Michael Michalsky und Thomas Hayo mit einer eigens komponierten und choreografierten Showeinlage eröffnen zu wollen. Außerdem wird das beliebte Ex-Jurymitglied Wolfgang Joop in Oberhausen dabei sein und die vier Finalistinnen für einen Walk mit Outfits ausstatten. Als Show-Acts werden Robin Schulz und James Blunt ihren neuen Song „OK“ vortragen, Beth Ditto singt ihre neue Single „Fire“ und auch Helene Fischer darf nicht fehlen: Die deutsche Schlager-Queen wird ihren neuen Song „Herzbeben“ performen.

Und wer gewinnt das Finale von GNTM 2017? Das entscheidet die Jury um Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo am Donnerstag, 25. Mai 2017, ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Die vier Finalistinnen sind Céline, Serlina, Leticia und Romina - jeweils zwei Mädchen aus dem Team Thomas und dem Team Michael. (Leticia siegt im GNTM-Finale 2017 – unsere Beweisführung)