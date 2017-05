GNTM-Finale 2017 mit Serlina GNTM 2017: Serlina besiegt Leticia, Céline und Romina – die Beweise

Osnabrück. GNTM-Finale 2017: Serlina Hohmann besiegt Leticia, Céline und Romina – hier sind die Beweise. (Dass die anderen siegen, beweisen wir natürlich auch.)

GNTM 2017: Es kann nur eine „Germany’s Next Topmodel“ werden – und die Siegerin ist Serlina. Die 22-Jährige ist eine Frohnatur und gewinnt deshalb das Finale am Donnerstag, 25. Mai 2017, gegen Leticia, Céline und Romina. Wir fassen die Argumente für den Sieg von Serlina zusammen. (Rückblick: GNTM 2017: Ödes Halbfinale – Leticia, Serlina, Céline und Romina sind weiter)

Finalistin Serlina: die Unscheinbare bei GNTM 2017

Serlina wirkt auf den ersten Blick fast makellos: Lange, blonde Haare, blaue Augen, schlanke Figur – die sichere Kandidatin für den Sieg im GNTM-Finale 2017. In den ersten Folgen von Staffel 12 tritt sie kaum in den Vordergrund, ist unscheinbar und eine von vielen. Ihre Entwicklung steigert sich fast heimlich, sie wird vor allem als Beauty-Gesicht gehandelt. Doch die Koblenzerin aus Team Thomas beweist beim skurrilen Schach-Walk im Pferdekostüm Haltung und überzeugt selbst Kritikerin Heidi Klum und Designer Michael Michalsky. (Rückblick: GNTM 2017: Wer siegt beim Opel-Casting?)

GNTM 2017: Serlina und der wichtige Modejob

Richtig glänzen kann Serlina, als es um die Kampagne von About You geht. Sie beeindruckt den Kunden von ihrer Wandelbarkeit und letztlich auch mit ihrer Austauschbarkeit: Viele blonde junge Frauen können sich in Serlina wiedererkennen und dürften deshalb auch schnell die Mode aus der Kampagne bestellen. Ihre Unscheinbarkeit ist ihr Trumpf: Oder erinnert sich noch jemand an die zurückhaltenden GNTM-Gewinnerinnen Jana Beller, Alisar Ailabouni oder Vanessa Fuchs? Sie vereinen alle das Wichtigste im Modeljob: Nicht sie sind die Hauptdarstellerinnen im Modezirkus, sondern die Kleidung, die Kosmetikprodukte oder der Opel Adam. (Weiterlesen: Warum „Germany‘s next Topmodel“ so gefährlich ist wie eh und je)

Serlina eckt nicht an bei GNTM 2017

Auch in der Gruppe schwimmt Serlina mit dem Schwarm mit: keine Zickenkriege, kaum schlechtes Gerede über die anderen Nachwuchsmodels, kein Divengehabe. Bei dem Unterwasserfotoshooting posiert Serlina so sicher, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Dennoch bekommt sie kaum überschwängliches Lob. Und oftmals steht Serlina ihre Nervosität im Weg: Beim entscheidenden Walk im Halbfinale von GNTM 2017 schlottert sie so stark mit Armen und Beinen, dass Heidi Klum sich darüber lustig macht. Dabei beweist Serlina damit eine Authentizität, die Heidi Klum immer noch vergeblich sucht.

GNTM 2017: Serlina hat Social-Media-Power

Serlinas zurückhaltende Art kommt bei den Fans an: Über 270.000 Fans bei Instagram, nur Céline hat mehr. Backstagefotos, Posen in Designerklamotten oder der Urlaub bei ihrem israelischen Freund: Auf Serlinas Account hat man das Gefühl, dort postet ein ehrlicher Mensch. Wenn sie schlau ist, macht sie es als Gewinnerin von GNTM 2017 genauso wie Alisar und sagt sich von der Klum’schen Modelfabrik los – als strahlendes Beachwear-Model dürfte sie weltweit Aufträge bekommen. (Serlina, Lynn und Anh weinen bei GNTM 2017: War das die verkommenste Episode ever?)

Gewinner-Zahlen: Die Social-Media-Daten der Finalistinnen von GNTM 2017

Leticia: 69.500 Instagram-Fans, 2.206 Facebook-Follower

Serlina: 270.000 Instagram-Fans, 26.557 Facebook-Follower

Céline: 290.000 Instagram-Fans, 18.098 Facebook-Follower

Romina: 56.000 Instagram- Fans, 2.016 Facebook-Follower

