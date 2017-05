GNTM-Finale 2017 mit Leticia GNTM 2017: Leticia besiegt Céline, Serlina und Romina – die Beweise

Osnabrück. GNTM-Finale 2017: Leticia Wala-Ntuba besiegt Serlina, Céline und Romina – hier sind die Beweise. (Dass die anderen siegen, beweisen wir natürlich auch.)

GNTM 2017: Es kann nur eine „Germany’s Next Topmodel“ werden – und die Siegerin ist Leticia. Die 18-Jährige ist eine Kämpfernatur und gewinnt deshalb das Finale gegen Serlina, Céline und Romina. Wir fassen die Argumente für den Sieg von Leticia zusammen. (Rückblick: GNTM 2017: Ödes Halbfinale – Leticia, Serlina, Céline und Romina sind weiter)

Finalistin Leticia: die Motzqueen von GNTM 2017

Während Sabine aus Team Thomas die Dramaqueen in der zwölften Staffel von GNTM war, sicherte sich Leticia in Team Michael schnell die Krone der Motzqueen. Ein Nacktshooting? Nicht mit Leticia! Beim Umstyling war sie allerdings handzahm: Denn Heidi Klum tat ihr einen Gefallen, indem sie ihre kaputten Haare abschneiden und ihr eine Glatze verpassen ließ. Dennoch lief sie häufig mit einer Perücke herum. (Rückblick: GNTM 2017: Haare ab und Tränen in Folge drei)

Beim Fotoshooting für das Cosmopolitan-Cover entdeckte Leticia aber ihre Liebe zur Glatze: Sie sieht moderner aus als die anderen mit Wallemähne! Und deshalb wird sie auch im Finale am Donnerstag, 25. Mai 2017, überzeugen: Denn dreist und modern gewinnt! Siehe Gewinnerin Kim aus Staffel 11.

GNTM 2017: Leticia ist Team Spaß

Leticia ist die Königin der Emotionen! Wo sie auch hingeht, verbreitet sie Spaß, gute Laune – und wenn sie schlecht drauf ist, bekommt jeder das Donnerwetter zu spüren. Leticia ist eine echte 18-jährige Göre, die sich nimmt, was sie will. So musste der Wein von Lynns romantischem Dinner dran glauben – Leticia setzt sich eben durch. Und so wird es auch im Finale sein: An die Wandelbarkeit von Leticia kommen Serlina, Céline und Romina nicht gegen an. Und Designer Michael Michalsky wird alles mobilisieren, um sich bei Heidi Klum weiter einzuschleimen: Immerhin hat er sich bereits beim ersten Walk in Leticia verguckt. (Weiterlesen: Warum „Germany‘s next Topmodel“ so gefährlich ist wie eh und je)

Leticia ist die Frontsau bei GNTM 2017

Während ihre Konkurrentinnen Jobs in der Modebranche oder Kosmetikindustrie absahnen, konzentriert sich Leticia auf das Wesentliche: den Kontakt zu anderen in der Branche. Sie begleitete Heidi Klum auf die amfAR-Gala und zeigte ihr Können auf dem Roten Teppich. Diese Attitüde, die sie neben ihren Wutausbrüchen mit Supermodel Naomi Campbell gemein hat, lässt sie entspannt durch das GNTM-Finale kommen. (Serlina, Lynn und Anh weinen bei GNTM 2017: War das die verkommenste Episode ever?)

Leticia weiß, dass ihre Stärken beim Liveauftritt liegen, deshalb ist es verschmerzbar, dass sie auf Facebook nur etwas mehr als 2.200 Fans hat. Auch bei Instagram schneidet sie im Vergleich zu Serlina und Céline schlecht ab: 69.500 Follower wollen sehen, was Leticia so erlebt. Doch Social Media ist eben nicht das wahre Leben, Leticia begeistert ihre Fans auf den Laufstegen der Welt. (Rückblick: GNTM-Finale 2016: Kim gewinnt „Germany‘s Next Topmodel“)

Gewinner-Zahlen: Die Social-Media-Daten der Finalistinnen von GNTM 2017

Leticia: 69.500 Instagram-Fans, 2.206 Facebook-Follower

Serlina: 270.000 Instagram-Fans, 26.557 Facebook-Follower

Céline: 290.000 Instagram-Fans, 18.098 Facebook-Follower

Romina: 56.000 Instagram- Fans, 2.016 Facebook-Follower

Das GNTM-Finale 2017 gratis live im Stream

Wer das Finale von GNTM 2017 nicht live vor dem Fernseher, sondern lieber digital sehen will, kann auf einen Livestream und die ganzen Folgen im Netz zurückgreifen. Wer den Livestream gratis nutzen will, braucht die Pro-Sieben-App.

GNTM 2017 gratis im Livestream und als ganze Folge in der Wiederholung sehen – so wird‘s gemacht