Medienforscherin übt Kritik Kein Platz mehr für Kindheit im TV

Osnabrück. Das Fernsehen hat als „Lagerfeuer der Nation“ ausgedient. Kinder unter zwölf Jahren kämen deshalb im Abendprogramm kaum noch vor, kritisiert die Medienforscherin Maya Götz. Und wenn doch, dann nur als „Little Big Stars“ in der gleichnamigen Sat.1-Show mit Thomas Gottschalk.

Als die Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (München) der Frage nachgehen sollte, welche Rolle Kinder in Familienserien spielen, musste sie passen: Sie fand einfach nicht genug Material. Wirklich überrascht war die zweifache Mutter allerdings nicht: „Wir leben in einer der kinderunfreundlichsten Gesellschaften Europas. Das Familienbild im Fernsehen spiegelt das wider.“

Kinder würden zwar nicht komplett ignoriert, aber die Serien bemühten sich nur selten „um die verschiedenen Facetten der kindlichen Identität. Meistens dienen Kinder als Problemverursacher, damit sich die Erwachsenen als kompetente Eltern beweisen können.“ Dabei wäre es wichtig, dass gerade solche Serien zeigten, „wie ein gelingendes Leben mit Kindern aussehen kann.“

Produktion deutlich teurer

Dass die Zahl der Filme und Serien mit Kindern überschaubar ist, hat auch mit den Jugendschutzbestimmungen zu tun: Kinder zwischen 6 und 15 Jahren dürfen maximal drei Stunden pro Tag vor der Kamera stehen. Produktionen mit jungen Hauptdarstellern sind daher deutlich teurer, weil sich die Drehzeit verlängert.

Aber das sei nur die halbe Wahrheit, sagt Regisseur Bernd Sahling („Die Blindgänger“): „Filme, die auch für Erwachsene funktionieren sollen, aber komplett aus Sicht eines Kindes erzählt werden, passen nach Ansicht der Verantwortlichen nicht ins Abendprogramm.“ Sein vielfach ausgezeichnetes ADHS-Drama „Kopfüber“ (2013) ist bis heute nicht im deutschen Fernsehen gelaufen. Autoren haben ähnliche Erfahrungen gemacht. „Wenn ich eine Kindheitsgeschichte vorschlage, die alle Altersgruppen anspricht, stoße ich sofort auf eine Blockadehaltung“, sagt Martin Busker: „Weil sich Erwachsene angeblich nicht mit Kindern identifizieren können.“

Sein Kollege Fabian Hebestreit hat das gleiche mehrfach mit jugendlichen Protagonisten erlebt: „Erwachsene, hieß es, interessieren sich nicht für Jugendliche.“ Deshalb sollte er aus einer Geschichte über eine 15-Jährige, die ein Junge sein möchte, ein „‘Transgender‘-Drama mit einer verheirateten Frau machen, erzählt aus der Sicht ihres Mannes – wegen der größeren Fallhöhe“.

Keine kinderfeindliche Welt

Bei den Sendern stößt die These vom Verschwinden der Kindheit aus dem Familienfernsehen allerdings auf Widerspruch. ARD-Programmdirektor Volker Herres kann in den Angeboten seines Programms „keine zunehmend kinderlose oder auch kinderfeindliche Welt erkennen.“ Gerade in den von der ARD-Tochter Degeto verantworteten Freitagsfilmen spielen Kinder in der Tat eine große Rolle, weil die Familie, wie Redaktionsleiter Sascha Schwingel versichert, „in ihrer klassischen Form wie auch in modernen Patchwork-Konstellationen ein zentrales Thema ist. Die Kinderfiguren sind dabei mitnichten reine Problemverursacher, sondern tragen und bestimmen die Handlung entscheidend mit.“ Bestes Beispiel sei der Zweiteiler „Neu in unserer Familie“, den das „Erste“ am 7. und am 9. Juni zeigt: Ein Elternpaar entscheidet sich, eine offene Beziehung zu führen. Die Kinder seien dabei „gleichwertige Diskussionspartner und in ihrer Emotionalität, Verstrickung und Reife komplex dargestellt.“

Vielfalt der Lebensmodelle

Mit Blick auf den publikumsstärksten Freitagsfilm 2016, die Tragikomödie „Mein Sohn, der Klugscheißer“ über einen hochbegabten 13-Jährigen, stellt Schwingel eine Gegenthese auf: „Filme, in denen Kinder und Heranwachsende authentische, gleichwertige und ernstzunehmende Spielpartner sind, sind die erfolgreicheren.“ Auch Sat.1-Sprecherin Diana Schardt versichert, der Sender bilde mit seinen Filmen und Serien die ganze Vielfalt der heutigen Lebensmodelle ab, „denn wir wollen moderne Geschichten erzählen. Deswegen kommen Kinder sehr facettenreich vor; manchmal als Problemverursacher, aber oft auch vernünftiger, als ihre Eltern es je sein werden.“ Sie verweist auf die Komödienreihe „Allein unter…“ mit Hannes Jaenicke als alleinerziehender Vater, auf „Die Ungehorsame“, ein Drama über häusliche Gewalt, oder auf das Cybermobbingdrama „Nackt. Das Netz vergisst nie.“

Perspektive wichtig

Sämtliche Beispiele taugen jedoch nur bedingt als Gegenbeweis, weil es sich bei den vermeintlichen Kindern meist um Jugendliche handelt; oder weil die Geschichten aus Sicht der Erwachsenen erzählt werden. Das gilt auch für die Filme, die die ARD mittwochs um 20.15 Uhr zeigt. Bettina Ricklefs, Programmbereichsleiterin Spiel Film Serie beim Bayerischen Rundfunk, erwähnt unter anderem „Homevideo“, „Seit du da bist“ oder „Die Drachen besiegen“. Diese Produktionen entstünden nun mal „für ein erwachsenes Publikum, das sich für solche Stoffe nur dann interessiert, wenn es sich mit einer Figur oder einem besonderen Thema identifizieren kann.“ Wenn eine Geschichte jedoch „am wirksamsten aus der Perspektive von Kindern oder Jugendlichen erzählt werden kann, dann braucht es keine besondere Überzeugungsarbeit, um uns dafür zu gewinnen.“

Auch Heike Hempel, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II, zitiert neben „Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen“ vor allem Serien, in den es um Heranwachsende geht, etwa „Sibel und Max“ (Teenagerschwangerschaft) oder die im Herbst startende Reihe „Das Pubertier“. Sie sagt zwar, Kinder und Jugendliche seien im fiktionalen Fernsehen durchaus Protagonisten, aber kleine Kinder sind dabei offenbar nicht vorgesehen. In dieser Hinsicht ist der ARD-Freitagsfilm „Eltern und andere Wahrheiten“ (2. Juni) über die Herausforderung, Kita-Kinder und Beruf miteinander zu kombinieren, eine echte Rarität.